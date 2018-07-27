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В Казани ставят гоп-балет. Актеры будут выразительно сидеть на корточках
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В Казани ставят гоп-балет. Актеры будут выразительно сидеть на корточках 

Казанский Портал 56 минут назад
Премьера спектакля состоится осенью. Фото: evening-kazan.ru
В Казани ставят балет, в котором актеры танцуют с битами, грациозно дерутся и выразительно сидят на корточках. Герои спектакля — группировщики 1980-90-х годов.
«Тема «казанского феномена» в пластике еще никогда не раскрывалась, нам повезло стать первыми. Конечно, мы изучили тему, посмотрели и два документальных фильма об этом социальном явлении, которое 30 лет назад произвело в СССР эффект разорвавшейся бомбы», — рассказала «Вечерней Казани» режиссер Алина Мустаева.
Сюжет спектакля прост: юноша из хорошей семьи попадает в криминальную компанию и становится одним из лидеров группировки. В банде он оказался из-за девушки, в которую влюблен. Однако вместе им не быть: парень осознает, что законы ОПГ — звериные, а его возлюбленная — зачинщица многих преступлений. Герой спектакля не может вырваться из ОПГ. Что дальше — никто не знает, потому что над финалом еще работают.
Премьера состоится осенью в творческой лаборатории «Угол».
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