«Утки, у-у-у»! Флешмоб с любимыми заставками из старых мультсериалов

Пользователи Reddit придумали интересный флешмоб — они вспоминают заставки своих самых любимых мультсериалов детства.

В основном тех, которые показывали по телевизору в США в 1990-е (в России чуть позже). Так что, скорее всего, вы тоже их когда-то смотрели!

Кадр из мультфильма «Бэтмен»

Что примечательно, чаще всего пользователи в комментариях вспоминали анимационные сериалы «Бэтмен» и «Бэтмен будущего». Поэтому начнем как раз с них.

«Бэтмен» (Batman: The Animated Series)

Адаптация серии комиксов о Бэтмене была выпущена компанией Warner Bros. Animation и выходила на канале Fox с 1992 по 1995 год. Второй сезон переименовали в «Приключения Бэтмена и Робина» (The Adventures of Batman & Robin).

«Бэтмен будущего» (Batman Beyond)

Мультсериал 1999 года показывал будущее Готэма. Главным героем был Терри Макгиннес — новый Бэтмен, который заменил Брюса Уэйна. В сериале несколько раз встречались злодеи из оригинальной вселенной, но большая часть была придумана заново.

Любопытно, что по «Бэтмену будущего» хотели снять полнометражный фильм с Киану Ривзом в главной роли, но до съемок дело так и не дошло.

«Черепашки-ниндзя» (Teenage Mutant Ninja Turtles)

Выходил с 1987 по 1996 год и был первой экранизацией одноименной серии комиксов Кевина Истмена Питера Лэрда . О том, как Черепашки были популярны в свое время, знают все.

А недавно мы рассказывали о том, почему же они так сильно любили пиццу.

«Человек-паук» (Spider-Man)

В США мультсериал транслировался по каналу ABC с 1967 по 1970 год, а в России на СТС в 2008 году (по будням в шесть утра).

За основу сюжета была взята серия комиксов Amazing Spider-Man, созданная писателем Стэном Ли и художником Стивом Дитко . В эфир вышло 52 эпизода телешоу, поделенных на 3 сезона.

«Люди в черном» (Men in Black: The Series)

Сиквел одноименного фильма показывали на телеканале Network с 1997 по 2001 год, всего за это время вышло четыре сезона.

«Приключения Джеки Чана» (Jackie Chan Adventures)

Американский сериал впервые был показан на канале Kids’ WB в 2000-м году. Всего вышло 95 серий, разбитых на 5 сезонов. Главный герой сериала — археолог Джеки Чан , по сути он являлся собирательным образом всех персонажей, сыгранных актером (да и не только).

«Пинки и Брейн» (Pinky and the Brain)

Анимационный сериал Стивена Спилберга о двух лабораторных мышах, одна из которых стала умной (на грани гениального), а вторая наоборот.

Брейн одержим идеей завоевания власти над миром, в каждой серии он придумывает новые способы захвата планеты, в том числе очень странные (например, строительство альтернативной планеты из папье-маше). Однако каждый раз его планы заканчиваются крахом.

«Экстремальные охотники за привидениями» (Extreme Ghostbusters)

Мультфильм вышел на американские телеэкраны осенью 1997 года. Действие в нем происходит в Нью-Йорке 11 лет спустя после завершения «Настоящих охотников за привидениями» (предыдущего сериала).

«Люди Икс» (X-Men: The Animated Series)

Американо-канадский мультипликационный фильм, вторая адаптация комиксов издательства Marvel об одноименной команде супергероев-мутантов.

Имел огромнейший успех и стал одним из самых популярных мультсериалов за всю историю телевидения. По мнению критиков, во многом способствовал популярности основной франшизы. Выходил на экраны с 1992 по 1997 год.

«Эй, Арнольд!» (Hey Arnold!)

Телесериал про девятилетнего школьника Арнольда, живущего с дедушкой и бабушкой, показывался на детском телеканале Nickelodeon с 1996 по 2004 год. Он состоял из пяти сезонов, которые включали в себя в общей сложности 100 серий.

«Годзилла» (Godzilla: The Series)

Мультик выходил на телеканале Fox Kids Network в 1998 году и был создан американской киностудией Adelaide Productions в сотрудничестве с японской TOHO.

Сериал по сути является сиквелом фильма «Годзилла» 1998 года и рассказывает альтернативную версию его продолжения.

«Коты быстрого реагирования» (SWAT Kats: The Radical Squadron)

Анимационный сериал, созданный братьями Кристианом и Йоном Трембли, транслировался в США с 1993 по 1995 год.

Действие происходит в вымышленной столице Мегакэтсити, который населяют в основном антропоморфные животные из семейства кошачьих, известные как кэтсы.

«Гаргульи» (Gargoyles)

Мультсериал студии Walt Disney показывали в США с 1994 по 1997 год. Любопытно, что некоторые из его героев чем-то напоминали персонажей комиксов Marvel, о чем не раз писали всевозможные критики. (Там есть даже свой Железный человек!)

«Чудеса на виражах» (TaleSpin)

Фильм показывался в США в 1990-1991 годах на канале Disney Channel, в России транслировался по «Первому каналу».

По версии IGN занимает 81-е место в списке сотни лучших мультипликационных сериалов.

«Утиные истории» (DuckTales)

Еще один сериал студии Disney, который выходил с 1987 по 1990 год. Всего в эфир вышло 100 эпизодов в составе четырех сезонов.

Мультфильм создан по мотивам комиксов Карла Баркса, в центре сюжета которого — пожилой селезень Скрудж Макдак и его племянники-утята Билли, Вилли и Дилли. Герои путешествуют по миру в поисках приключений и сокровищ.

«Утиные истории» были первым анимационным проектом, выходившим в эфир еженедельно.

«Черный Плащ» (Darkwing Duck)

Сериал, созданный студией Disney, выходил на американские телеэкраны с 1991 по 1995 год. Его сюжет вращался вокруг супергероя-селезня, в обычной жизни — Кряка Лапчатого, живущего за городом с приемной дочерью Гусеной Лапчатой.

Любопытно, что многие поклонники очень хотели, чтобы студия Disney сделала общую вселенную для «Утиных историй» и «Черного Плаща», чтобы когда-нибудь любимые герои могли пересечься, однако этого не произошло.

«Гуфи и его команда» (Goof Troop)

Комедийный диснеевский мультсериал об антропоморфной собаке, попадающей в разные смешные ситуации, выходил на телеэкраны в 1992-1993 годах и стал очень популярен.

В 1995 году в качестве продолжения вышел полнометражный мультфильм «Каникулы Гуфи», а в 2000 году — «Неисправимый Гуфи».

«Приключения с Дигимонами» (Digimon Adventure)

Аниме-сериал транслировался в Японии с 1999 по 2000 год и на равных конкурировал с популярной в это же время франшизой «Покемон».

Сюжет сериала разворачивался вокруг семи, а затем и восьми «избранных детей», которые во время отдыха в летнем лагере попали в портал, ведущий в Цифровой мир, состоящий из цифровых данных и населенный существами, называемыми цифровыми монстрами или дигимонами.

«Инспектор Гаджет» (Inspector Gadget)

Комедийно-детективный мультсериал выходил на разных телеканалах в период с 1986 по 2000 год.

В каждой серии инспектор полиции по имени Гаджет получал от своего руководства самоуничтожающуюся записку с заданием, в ходе которого он должен был бороться со злым ученым Доктором Кло и его организацией, нацеленной на завоевание мира.

Сам Гаджет даже не подозревает, что у него вряд ли что-нибудь получилось, если бы ему каждый раз не помогали его изобретательная племянница Пенни и ее верный пес Брейн.

«Чип и Дейл спешат на помощь» (Chip ’n Dale: Rescue Rangers)

Приключенческий сериал студии Disney показывался на телевидении с 1989 по 1990 год.

Главный герои мультика — антропоморфные бурундуки Чип и Дейл, а также трое их друзей — мышка-изобретательница Гайка, австралийская мышь Рокфор и его друг, муха по имени Вжик, вместе образующие «Команду Спасателей».

В январе 2009 ресурс IGN поставил мультсериал на 60-е место в списке «100 лучших мультипликационных передач».

«Лаборатория Декстера» (Dexter’s Laboratory)

Сериал о мальчике-гении, создавшем свою лабораторию, выходил с 1996 по 2003 год.

Снял его режиссер Дженнди Тартаковски, автор культового мультсериала «Самурай Джек», а также полнометражных фильмов «Монстры на каникулах», третья часть которых идет сейчас в кинотеатрах.