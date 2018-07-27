«Яндекс» купил права на показ сериала по роману Стивена Кинга

«Яндекс» купил права на эксклюзивный показ на «Кинопоиске» американского сериала «Касл-Рок», снятом по роману Стивена Кинга , сообщила пресс-служба «Яндекса». Сумма сделки не раскрывается.

«Яндекс договорился с компанией Warner Bros. International Television Distribution об эксклюзивных правах на показ нескольких сериалов. Сегодня состоится премьера первого сериала» — «Касл-Рок». Он будет доступен на «Кинопоиске» владельцам подписки «Яндекс. Плюс»», — сообщила пресс-служба интернет-компании.

Первые серии ленты будут показаны в ближайшие несколько дней, после чего они будут появляться еженедельно.

«Сериал создан Стивеном Кингом и Джей Джей Абрамсом, которые вместе экранизировали роман Кинга «11.22.63»», — отмечает пресс-служба компании. Мировая премьера сериала состоялась 25 июля.