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«Яндекс» купил права на показ сериала по роману Стивена Кинга
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«Яндекс» купил права на показ сериала по роману Стивена Кинга 

Rambler News Service 35 минут назад
«Яндекс» купил права на эксклюзивный показ на «Кинопоиске» американского сериала «Касл-Рок», снятом по роману Стивена Кинга, сообщила пресс-служба «Яндекса». Сумма сделки не раскрывается.
«Яндекс договорился с компанией Warner Bros. International Television Distribution об эксклюзивных правах на показ нескольких сериалов. Сегодня состоится премьера первого сериала» — «Касл-Рок». Он будет доступен на «Кинопоиске» владельцам подписки «Яндекс. Плюс»», — сообщила пресс-служба интернет-компании.
Первые серии ленты будут показаны в ближайшие несколько дней, после чего они будут появляться еженедельно.
«Сериал создан Стивеном Кингом и Джей Джей Абрамсом, которые вместе экранизировали роман Кинга «11.22.63»», — отмечает пресс-служба компании. Мировая премьера сериала состоялась 25 июля.
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