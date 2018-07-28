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Американские военные спасут «российского президента»
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Американские военные спасут «российского президента» в новом фильме 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Пятый канал
На Youtube-канале компании Lionsgate Movies опубликован трейлер нового фильма "Охотник-убийца", в котором американские подводники предотвращают Третью мировую войну, спасая российского президента.
Новый фильм рассказывает об экипаже американской подводной лодки, которая находится в Северном Ледовитом океане. В ходе выполнения задания им становится известно, что в России планируется военный переворот, инициированный министром обороны России. Это может окончательно разрушить мировой порядок и привести к масштабной войне. Чтобы не допустить этого, команда подлодки решает провести операцию по спасению российского президента.
Главные роли в фильме исполнили Джерард Батлер и Гари Олдман, а в роли президента России снялся российский актер Александр Дьяченко. Режиссером ленты выступил Донован Марш.
В российский прокат фильм выйдет 25 октября 2018 года.
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