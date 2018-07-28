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Джерард Батлер спасет «российского президента» в новом голливудском фильме
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Джерард Батлер спасет «российского президента» в новом голливудском фильме 

Пятый канал 59 минут назад
Фото: Пятый канал
В сети появился трейлер к фильму «Охотник-убийца», в котором американские военные спасают «российского президента». Ролик опубликован на Youtube-канале компании Lionsgate Movies.
Лента рассказывает об американской подлодке, которая несет дежурство в Северном Ледовитом океане. Вдруг становится известно, что в России якобы готовится военный переворот, который может привести к третьей мировой войне. Чтобы не допустить этого, военные решают спасти «российского президента».
В фильме сыграли известные актеры Джерард Батлер и Гари Олдман. А главой государства стал российский артист Александр Дьяченко. В кинотеатрах нашей страны картину впервые покажут 25 октября текущего года.
Ранее Пятый канал рассказывал, что Джерард Батлер был госпитализирован после серьезного ДТП.
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