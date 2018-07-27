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Студенты СГУ продолжат съёмки фильма «Хроники „Киновертикали“
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Студенты СГУ продолжат съёмки фильма «Хроники „Киновертикали“ 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В составе команды Проекта «Малое кино — большое будущее», поддержанного Фондом президентских грантов, студенты кафедры социальных коммуникаций СГУ продолжат съемки фильма «Хроники „Киновертикали“ в Марксовском районе. Добровольцы „Кинопрактики“ станут первыми пассажирами нового автомобиля „Газель“, приобретенного Саратовским областным отделением „Союз кинематографистов России“ за счет средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества.
На площадке детского оздоровительного лагеря „Орленок“для детей и подростков из сельских районов области пройдет четвертое из серии выездных мероприятий „На крыльях саратовской „Киновертикали“. Съёмки фильма „Хроники „Киновертикали“ пройдут под руководством опытных кинематографистов Саратовской области.
Специалисты Саратовского областного киновидеоцентра расскажут о ключевом событии Проекта — V открытом фестивале-конкурсе детского и юношеского кино „Киновертикаль“.
Волонтерами Проекта „Малое кино — большое будущее“ и конкурса детского и юношеского кино „Киновертикаль“ могут стать неравнодушные, активные молодые люди и девушки не младше 18 лет, готовые к творческому сотрудничеству и ответственной работе.
Чтобы стать волонтером и помочь в организации крупнейшего мероприятия региона необходимо позвонить по телефонам (8452) 62-02-10, 62-02-11 или написатьнапочту sarkvc@mail.ru с пометкой „Хочу на Киновертикаль“, указав ФИО, возраст, учебное заведение, телефон и направление, в котором готов (а) помогать.
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