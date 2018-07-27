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Яндекс покажет сериалы Warner Bros. на КиноПоиске
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Яндекс покажет сериалы Warner Bros. на КиноПоиске 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Яндекс договорился с компанией Warner Bros. International Television Distribution об эксклюзивных правах на показ нескольких сериалов. Сегодня состоится премьера первого сериала — «Касл-Рок» Стивена Кинга, снятого в жанре психологического хоррора. Он будет доступен на КиноПоиске владельцам подписки Яндекс. Плюс. Серии будут появляться одновременно с выходом в США.
Ольга Филипук, директор по развитию медиасервисов Яндекса:
«Благодаря сотрудничеству с Warner Bros. International Television Distribution мы сможем порадовать наших пользователей качественными сериалами разных жанров. Первым зрители увидят «Касл-Рок» — сериал, который ждут многие поклонники Стивена Кинга. Фильмы по его книгам всегда вызывают интерес. Достаточно вспомнить экранизацию «Оно», которая собрала в мировом прокате больше 700 миллионов долларов».
В ближайшие месяцы владельцам подписки Яндекс. Плюс станут доступны ещё несколько сериалов Warner Bros. International Television Distribution и других производителей. Все эти сериалы вышли или выйдут в этом году и впервые будут показаны в России на КиноПоиске.
Подписчики Яндекс. Плюс могут смотреть на КиноПоиске фильмы, сериалы и мультфильмы без рекламы, слушать без ограничений Яндекс. Музыку, получать скидки на поездки в Яндекс. Такси и Драйве, заказывать на Беру товары от 500 рублей с бесплатной доставкой и пользоваться дополнительным местом на Диске.
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