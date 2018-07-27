Яндекс покажет сериалы Warner Bros. на КиноПоиске

Яндекс договорился с компанией Warner Bros. International Television Distribution об эксклюзивных правах на показ нескольких сериалов. Сегодня состоится премьера первого сериала — «Касл-Рок» Стивена Кинга , снятого в жанре психологического хоррора. Он будет доступен на КиноПоиске владельцам подписки Яндекс. Плюс. Серии будут появляться одновременно с выходом в США.

«Благодаря сотрудничеству с Warner Bros. International Television Distribution мы сможем порадовать наших пользователей качественными сериалами разных жанров. Первым зрители увидят «Касл-Рок» — сериал, который ждут многие поклонники Стивена Кинга. Фильмы по его книгам всегда вызывают интерес. Достаточно вспомнить экранизацию «Оно», которая собрала в мировом прокате больше 700 миллионов долларов».

В ближайшие месяцы владельцам подписки Яндекс. Плюс станут доступны ещё несколько сериалов Warner Bros. International Television Distribution и других производителей. Все эти сериалы вышли или выйдут в этом году и впервые будут показаны в России на КиноПоиске.

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