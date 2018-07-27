7 фильмов с загадочным сюжетом. Спорим, вы их не знаете?

7 фильмов с загадочным сюжетом. Спорим, вы их не знаете?Сегодня наша подборка посвящена фильмам, концовка которых абсолютно неожиданная. Мы постарались собрать лишь те, картины, которые вы действительно могли пропустить. Ничего банального.

1. Истории призраков

Ghost Stories, 2017

Жанр: триллер, мистика

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.5 / 6.7 Купить в iTunes: 349 руб. (предзаказ)

Редкий случай в кинопроизводстве — фильм ужасов, который вырос из театрального спектакля. Достойная экранизация популярной британской пьесы. Подача материала вполне привычна для зрителей. Это киноальманах, состоящий из нескольких историй, которые связывает общая идея борьба науки против сверхъестественных явлений. Развязка фильма сможет удивить.

2. Ночной рейс

Red Eye, 2005

Жанр: триллер

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.0 / 6.5 Купить в iTunes: 299 руб.

Отличный психологический триллер от маэстро ужасов режиссёра «Кошмара на улице Вязов» и «Крика» Уэса Крэйвена, История случайного безобидного знакомства в аэропорту может похвастаться маниакальным пугающим взглядом Киллиана Мёрфи на протяжении почти всей картины и непредсказуемым сюжетом, способным пощекотать нервы зрителя.

3. Вход в никуда

Enter Nowhere, 2010

Жанр: триллер, детектив

Режиссёр: Джек Хеллер

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.8 / 6.6 Очередной яркий пример, когда идея и реализация сценария важнее многомиллионного бюджета и компьютерных спецэффектов. Любопытно, что наравне с тремя главным персонажами одним из действующих лиц можно назвать пугающий осенний лес. А как иначе, когда бюджет картины составляет всего $500 тысяч? Этот причудливый киноребус, в котором детали складываются постепенно, порадует неожиданной непредсказуемой развязкой. Всем любителям мистики обязательно стоит обратить внимание на данную картину.

4. Тупик

Dead End, 2003

Жанр: триллер

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.6 / 6.7 Этот добротный хоррор обладает (казалось бы) ничем непримечательным сюжетом о ночной аварии на сельской дороге, и крайне необычными сюжетными ходами, которые смогут поразить даже искушённого зрителя. Черный юмор и кровавые эпизоды в наличии. Сугубо 18+.

5. 11:14 11:14, 2003

Жанр: триллер, драма, черная комедия

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.4 / 7.2 Купить в iTunes: 199 руб.

Замечательная криминальная драматичная история выделяется на фоне похожих фильмов за счёт крайне оригинальной подачей материала. Тот случай, когда у каждого персонажа своя версия развития событий. Нелепые случайности, безумные поступки персонажей и убийства переплетаются в этом фильме в один единый клубок, распутать который сможет лишь зритель, досидевший до финальных титров.

6. Радиус

Radius, 2017

Жанр: триллер

Режиссёр: Кэролайн Лабреш,

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.1 / 6.2 Абсолютно нетривиальная завязка истории увлекает с первых минут за счёт необычного сюжета и загадки, разгадать которую практически нереально. Много вы знаете фильмов, в которых проблема главного героя состоит в том, что все люди, находящиеся в радиусе пятнадцати метров, немедленно умирают? Малобюджетный фантастический фильм от канадских киноделов порадует всех любителей жанра. Особенно последними 15-ью минутами фильма, которые переворачивают всех с ног на голову.

7. Мой убийца

2017

Жанр: триллер

Возрастной рейтинг: 12+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.1 / 6.6 Единственный российский представитель в сегодняшней подборке расскажет историю расследования убийства молодой девушки. Якутский (!) кинопродукт сможет порадовать достаточно неплохой режиссурой, цепляющим тревожным сюжетом, убедительными живыми диалогами и, конечно же, дикой природой и атмосферой Северо-Востока. Эффект затянутости и монотонности компенсируется за счёт непредсказуемой развязки. Хотя, быть может, некоторые зрители смогут разгадать поставленную сценаристом загадку раньше.