Американский режиссер организует встречу в университете «МИСиС»

В Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» 30 июля состоятся показ фильма и встреча с американским режиссером Полом Лазарусом

— Мы ждем всех желающих. Гости мероприятия увидят картину об эксцентричном гении, изобретателе Дине Кеймане. Кроме того, присутствующие смогут лично пообщаться с известным режиссером и задать ему вопросы о его ленте, — сообщила сотрудница пресс-центра университета.

Она добавила, что картину покажут на английском языке с русскими субтитрами. Мероприятие станет одним из главных событий этого лета в НИТУ «МИСиС».

Добавим, что Пол Лазарус известен как талантливый продюсер, режиссер театральных программ и телевизионных сериалов.

Всех заинтересовавшихся ждут к 18:00. Вход свободный.