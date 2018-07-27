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Американский режиссер организует встречу в университете «МИСиС»
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Американский режиссер организует встречу в университете «МИСиС» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» 30 июля состоятся показ фильма и встреча с американским режиссером Полом Лазарусом.
— Мы ждем всех желающих. Гости мероприятия увидят картину об эксцентричном гении, изобретателе Дине Кеймане. Кроме того, присутствующие смогут лично пообщаться с известным режиссером и задать ему вопросы о его ленте, — сообщила сотрудница пресс-центра университета.
Она добавила, что картину покажут на английском языке с русскими субтитрами. Мероприятие станет одним из главных событий этого лета в НИТУ «МИСиС».
Добавим, что Пол Лазарус известен как талантливый продюсер, режиссер театральных программ и телевизионных сериалов.
Всех заинтересовавшихся ждут к 18:00. Вход свободный.
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