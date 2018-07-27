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Лив Тайлер подарит сыну куклу-убийцу
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Лив Тайлер подарит сыну куклу-убийцу 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Лив Тайлер предложили главную роль в ребуте фильма ужасов «Детские игры», которым сейчас активно занимается студия MGM.
Актриса может сыграть Карен, овдовевшую женщину, которая пытается помочь сыну Энди справиться с утратой отца и покупает ему на день рождения новую игрушку — куклу Чаки. Никто не знает, что в куклу вселилась душа серийного убийцы, и когда начинают происходить страшные преступления, подозрение падает на маленького мальчика.
Оригинальная картина вышла на экраны в 1988 году, тогда роль Карен исполнила Кэтрин Хикс.
Ларс Клевберг («Полароид») снимет хоррор по сценарию Тайлера Бертона Смитта («Кунг Фьюри 2»).
Елизавета Бережная
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