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В сети появился трейлер фильма «Охотник-убийца» с Гэри Олдманом
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В сети появился трейлер фильма «Охотник-убийца» с Гэри Олдманом 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Фильм рассказывает о группе военных, которые пытаются спасти российского президента во времена холодной войны. В фильме снялись Джерард Батлер, Гэри Олдман, Микаэль Нюквист и Райан МакПартлин. Российская премьера картины запланирована на 25 октября.
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