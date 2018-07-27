Кинотавр 2018: как это было 

В начале июня состоялся 29-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Наряду с Московским международным кинофестивалем, «Кинотавр» является одним из важнейших событий киноиндустрии. Проводится он в Сочи, где, кроме «Кинотавра», проходит множество важных мероприятий, таких как «Новая волна», музыкальный конкурс молодых исполнителей, международный фестиваль КВН, Гран-при России Формулы 1 и турниры PokerStars. Жюри основного конкурса возглавлял режиссер и продюсер Александр Попогребский. Открывала фестиваль кинолента Кирилла Серебренникова «Лето» о творчестве и запутанных отношениях молодого Виктора Цоя и Майка Науменко. Фильмом закрытия же стала документальная лента «Дело Собчака», проект Веры Кричевской и Ксении Собчак, рассказывающий о жизни о политической карьере Анатолия Собчака, первого мэра Санкт-Петербурга.
В этом году кроме основного конкурса и конкурса короткого метра появился и «Кинотавр. Дебют». По признанию Ситоры Алиевой, программного директора фестиваля, больше половины присланных для отбора фильмов были дебютами, многие из которых оказались очень сильными работами, что и подтолкнуло организаторов ввести отдельный конкурс. Большинство конкурсных работ режиссеров-дебютантов ожидаемо обращаются к важным для молодежи проблемам — взросление, конфликт поколений, поиск себя. В основной программе оказалась весьма актуальной тема отшельничества, многие режиссеры так или иначе подняли ее в своих картинах, в том числе и завоевавший главный приз фильм «Сердце мира». 29-й Кинотавр также отличился географическим разнообразием. Фильмы, участвовавшие в отборе, были представлены разными регионами России: Якутии, Бурятии, Татарстана, Новосибирской, Владимирской области и многих других.
В основном конкурсе были представлены следующие картины:
История одного назначения
Режиссер: Авдотья Смирнова В ролях: Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп Гуревич, Ирина Горбачева
Историческая драма, основанная на реальном эпизоде из жизни Льва Николаевича Толстого, который заступился за невинного солдата, чтобы спасти его от расстрела.
Война Анны
Режиссер: Алексей Федорченко В ролях: Марта Козлова
История выживания маленькой Анны, чудом уцелевшей при нацистском расстреле, но потерявшей всех своих близких. Оставшись абсолютна одна на всем белом свете, девочка находит убежище в печной трубе и продолжает отчаянно бороться за свое существование.
Слоны могут играть в футбол
Режиссер: Михаил Сегал В ролях: Владимир Мишуков, Соня Гершевич, Варя Пахомова
Главный герой, реализовавшийся в карьере мужчина средних лет, приезжает в командировку, где встречает своего бывшего однокурсника и знакомится с его взрослой дочерью.
Пушкин. Виски. Рок-н-ролл (Заповедник)
Режиссер: Анна Матисон В ролях: Сергей Безруков, Евгения Крегжде, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Александр Семчев, Мария Богданович, Дмитрий Хрусталев
Фильм снят по мотивам повести «Заповедник» Сергея Довлатова. Главный герой, роль которого исполнил Сергей Безруков, бежит от своих проблем в заповедник «Михайловское», где ему предстоит найти ответы на мучащие его вопросы.
Сердце мира
Режиссер: Наталия Мещанинова В ролях: Степан Девонин, Дмитрий Поднозов, Яна Сексте, Витя Оводков, Евгений Сытый
Фильм-победитель «Кинотавра» — это пронзительная история ветеринара, живущего на притравочной станции для охотничьих собак, куда он убежал от мира, людей и своей прошлой жизни, находя отраду в общении с животными и природой. Покорив российской жюри Лента Наталии Мещаниновой продолжит свое надеемся победное шествие по фестивалям и также будет участвовать в международном кинофестивале в Сан-Себастьяне в номинации «Новые режиссеры».
Дядя Саша
Режиссер: Александр Гордон В ролях: Александр Гордон, Анна Слю, Никита Ефремов
Ироничный фильм о творчестве. Главный герой, когда-то признанный режиссер, возвращается к старому замыслу, что снять свой последний фильм.
Подбросы
Режиссер: Иван И. Твердовский В ролях: Денис Власенко, Анна Слю, Данил Стеклов, Павел Чинарев
Любимец «Кинотавра» Иван Твердоский, уже имеющий в своем арсенале награду за лучший дебют, полученную в 2014 году за фильм «Класс коррекции» и приз Гильдии киноведов и кинокритиков за фильм «Зоология» (2016) и в этом году считался одним из фаворитов. В новой киноленте юноша с редкой болезнью, проживший всю жизнь в интернате, внезапно оказывается в Москве, где попадает в череду передряг и опасных приключений.
Два билета домой
Режиссер: Дмитрий Месхиев В ролях: Мария Скуратова, Сергей Гармаш, Камиль Хардин, Евгений Ткачук
Молодая девушка Люба Васнецова заканчивает интернат и намерена отправиться в Санкт-Петербург, чтобы осуществить свою мечту и стать стюардессой. Однако в день выпуска, она узнает что-то, что в корне меняет ее планы.
Временные трудности
Режиссер: Михаил Расходников В ролях: Иван Охлобыстин, Риналь Мухаметов
Самый провокационный фильм фестиваля, собравший много критики, негативных отзывов, и даже обвинений в цинизме и безнравственности. Это история борьбы с болезнью, преодоления себя через боль, страх и невозможное. Главный герой, родившийся с серьезной родовой травмой был воспитан с убеждением, что совершенно здоров, но испытывает «временные трудности».
Режиссер: Денис Шабаев В ролях: Мирослав Рогач, Александр Заславский, Архип Петров
Словак Мира оставляет стабильную Англию и отправляется на Донбасс, чтобы реставрировать старые памятники Ленину.
Ван Гоги
Режиссер: Сергей Ливней В ролях: Алексей Серебряков, Даниэль Ольбрыхский
Непростая история взаимоотношений умирающего родителя и ребенка, которым жизнь дарит последний шанс, чтобы понять друг друга, простить и проститься.
Русский бес Режиссер: Григорий Константинопольский В ролях: Иван Макаревич, Григорий Константинопольский, Любовь Аксенова, Виталий Кищенко, Виктория Исакова
Молодой художник-дизайнер Святослав решает открыть ресторан, чтобы покорить и жениться на девушке, в которую влюблен, но внезапно сталкивается с тайным врагом, который ставит под угрозу его план, а то и саму жизнь Святослава…
Полный список призеров Кинотавра можно посмотреть здесь.