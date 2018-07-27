Кинотавр 2018: как это было

В этом году кроме основного конкурса и конкурса короткого метра появился и «Кинотавр. Дебют». По признанию Ситоры Алиевой, программного директора фестиваля, больше половины присланных для отбора фильмов были дебютами, многие из которых оказались очень сильными работами, что и подтолкнуло организаторов ввести отдельный конкурс. Большинство конкурсных работ режиссеров-дебютантов ожидаемо обращаются к важным для молодежи проблемам — взросление, конфликт поколений, поиск себя. В основной программе оказалась весьма актуальной тема отшельничества, многие режиссеры так или иначе подняли ее в своих картинах, в том числе и завоевавший главный приз фильм «Сердце мира». 29-й Кинотавр также отличился географическим разнообразием. Фильмы, участвовавшие в отборе, были представлены разными регионами России: Якутии, Бурятии, Татарстана, Новосибирской, Владимирской области и многих других.

В основном конкурсе были представлены следующие картины:

История одного назначения

Историческая драма, основанная на реальном эпизоде из жизни Льва Николаевича Толстого , который заступился за невинного солдата, чтобы спасти его от расстрела.

Война Анны

История выживания маленькой Анны, чудом уцелевшей при нацистском расстреле, но потерявшей всех своих близких. Оставшись абсолютна одна на всем белом свете, девочка находит убежище в печной трубе и продолжает отчаянно бороться за свое существование.

Слоны могут играть в футбол

Главный герой, реализовавшийся в карьере мужчина средних лет, приезжает в командировку, где встречает своего бывшего однокурсника и знакомится с его взрослой дочерью.

Пушкин. Виски. Рок-н-ролл (Заповедник)

Фильм снят по мотивам повести «Заповедник» Сергея Довлатова . Главный герой, роль которого исполнил Сергей Безруков, бежит от своих проблем в заповедник «Михайловское», где ему предстоит найти ответы на мучащие его вопросы.

Сердце мира

Фильм-победитель «Кинотавра» — это пронзительная история ветеринара, живущего на притравочной станции для охотничьих собак, куда он убежал от мира, людей и своей прошлой жизни, находя отраду в общении с животными и природой. Покорив российской жюри Лента Наталии Мещаниновой продолжит свое надеемся победное шествие по фестивалям и также будет участвовать в международном кинофестивале в Сан-Себастьяне в номинации «Новые режиссеры».

Дядя Саша

Ироничный фильм о творчестве. Главный герой, когда-то признанный режиссер, возвращается к старому замыслу, что снять свой последний фильм.

Подбросы

Любимец «Кинотавра» Иван Твердоский, уже имеющий в своем арсенале награду за лучший дебют, полученную в 2014 году за фильм «Класс коррекции» и приз Гильдии киноведов и кинокритиков за фильм «Зоология» (2016) и в этом году считался одним из фаворитов. В новой киноленте юноша с редкой болезнью, проживший всю жизнь в интернате, внезапно оказывается в Москве, где попадает в череду передряг и опасных приключений.

Два билета домой

Молодая девушка Люба Васнецова заканчивает интернат и намерена отправиться в Санкт-Петербург, чтобы осуществить свою мечту и стать стюардессой. Однако в день выпуска, она узнает что-то, что в корне меняет ее планы.

Временные трудности

Самый провокационный фильм фестиваля, собравший много критики, негативных отзывов, и даже обвинений в цинизме и безнравственности. Это история борьбы с болезнью, преодоления себя через боль, страх и невозможное. Главный герой, родившийся с серьезной родовой травмой был воспитан с убеждением, что совершенно здоров, но испытывает «временные трудности».

Словак Мира оставляет стабильную Англию и отправляется на Донбасс, чтобы реставрировать старые памятники Ленину.

Ван Гоги

Непростая история взаимоотношений умирающего родителя и ребенка, которым жизнь дарит последний шанс, чтобы понять друг друга, простить и проститься.

Молодой художник-дизайнер Святослав решает открыть ресторан, чтобы покорить и жениться на девушке, в которую влюблен, но внезапно сталкивается с тайным врагом, который ставит под угрозу его план, а то и саму жизнь Святослава…

Полный список призеров Кинотавра можно посмотреть здесь.