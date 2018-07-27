4 фильма и 3 сериала о любви к себе

Толстушки, дурнушки и неудачницы — всегда были популярными героинями комедий. Чем плохи такие фильмы? Они чаще всего завязаны на преображении. В конце такая девушка подгоняет себя под общепринятый стандарт, все ослеплены, главный красавчик школы в восторге, королева выпускного в ужасе. В жизни даже кардинальные внешние перемены не гарантируют любовь к себе, ведь проблема, как всегда, в голове, а не в складках на животе. Я нашла несколько фильмов и сериалов, которые поднимут тебе настроение и помогут уверенно смотреть на свое отражение в зеркале. Запасайся пиццей и удобной пижамой — пришло время уделить внимание самому главному человеку в твоей жизни — себе.

1. «Уже скучаю по тебе», 2015

Это фильм не только о женской дружбе, но и о принятии себя. Главные героини — две подруги, одна из которых узнает о том, что больна раком груди. Милли проходит через мастэктомию, бреется на лысо. Начинаются проблемы в интимной жизни с мужем, в таком виде Милли сложно чувствовать себя женщиной. Кино трогательное, драматичное, но в целом позитивное и не вгоняет в депрессию.

2. «Настоящие женщины всегда в теле», 2002

Ана живет в мексиканском квартале Лос-Анджелеса и работает на швейной фабрике, так же как ее мама и сестра. Она делает одежду для худых девушек, но абсолютно не стесняется своего полного тела. В одной сцене она раздевается на фабрике со словами: «Как кто-то смеет говорить, как мне выглядеть». В другой — стоит голая в зеркале перед своим парнем и говорит ему: «Видишь, вот как я выгляжу».

3. «Я худею», 2018

И не то, чтобы «Я худею» очень смешная комедия, но это один из немногих русских фильмов за последнее время, который меня порадовал. Сюжет закручивается вокруг преображения, как в типичном кино такого жанра, а завершается вовсе не тем, что теперь герои изменились внешне и у них начнется новая жизнь. Многих восхитил подвиг Саши Бортич, которая реально набрала и похудела в процессе съемок. Ну и, конечно, фильм во многом сделал Евгений Кулик — самый бодипозитивный в современном русском медиапространстве.

4. «Лак для волос», 2007

Главная героиня мюзикла — толстушка Трейси из Балтимора хочет выступать в местном телевизионном шоу. Ей это удается, причем довольно быстро. Остальную часть фильма она противостоит злобной директрисе телеканала, борется со стереотипами о внешности и, конечно, зажигательно танцует. Девиз Трейси — «Если ты не такой как все — твое время пришло». Ну как тут не вдохновиться на что-то безумное?

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Сериалы

5. «До смерти красива», 2009

Этот сериал критики хвалили за продуманный баланс между комедией, драмой и мюзиклом. Легкомысленная блондинка-модель Деб погибает в автокатастрофе. По случайности ее душа (оказывается, у таких девушек она тоже есть) вселяется в полноватое и не такое глянцевое тело Джейн — успешного адвоката, которая чуть не умирает на операционном столе от огнестрела. Бодипозитив — не главная тема сериала, но проблемы девушек в теле в нем затрагиваются. В частности, «До смерти красива» говорит об опасности диет и абсурдности магазинов одежды.

6. «Несгибаемая Кимми Шмидт», 2015

Кимми Шмидт 29 лет, 15 из которых она провела в секте под землей в ожидании конца света. Когда ее и других женщин спасают из культа, выясняется, что мир не умер, и теперь Кимми предстоит вернуть свою жизнь. Девушка переезжает в Нью-Йорк, знакомиться с разными людьми и устраивается на свою первую работу. За вдохновение, позитив и любовь к себе в этом кино отвечает экспрессивный сосед Кимми Титус Андромедон. Этот сериал — то что нужно для поднятия настроения.

7. «Мой безумный дневник», 2013

Дорогой дневник, мне 16 лет и я вешу 105 килограмм. Мои интересы — это музыка, ничегонеделание и желание найти спортивного парня. А, черт с ним. Хоть какого-нибудь парня. К сожалению, у меня есть любовник, из-за которого я кажусь беременной. Еда.

У 16-летней Рэй Эрл целый букет проблем: лишний вес, помешанная на диетах мать и острые приступы аутоагрессии. Сериал начинается с того, что девушку выписывают из психиатрической клиники. На протяжении трех сезонов Рэй будет разбираться в своих проблемах с психологом, попытается перестать ненавидеть свое тело и построить отношения. Это трагикомический сериал, по заявлению критиков «честный и болезненный, но при этом очень смешной».

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