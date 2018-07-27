В Лосиноостровском бесплатно покажут кинокартину «Моонзунд»

Открытые кинопоказы известных и любимых зрителями фильмов регулярно проводятся в кинотеатре «Вымпел» на улице Коминтерна, 8. Как сообщили в администрации учреждения, ближайший бесплатный показ для зрителей от 12 и старше состоится в следующий вторник, 31 июля. К показу планируется кинолента «Моонзунд» режиссера Александра Муратова

«События картины разворачиваются на Балтике в 1915–1917 годах. Герои фильма — офицеры и рядовые матросы Балтийского флота», — отмечается в пресс-релизе.

Начало показа — в 19.00, вход свободный в порядке живой очереди. (иб)