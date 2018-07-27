В Северо-Восточном округе пройдет открытый показ военной драмы о судьбах офицеров Балтийского флота

Открытый для всех желающих показ военной драмы режиссера Александра Муратова под названием «Моонзунд» (1987) состоится в одном из кинотеатров на северо-востоке столицы 31 июля. Желающие посмотреть фильм зрители приглашаются в кинотеатр «Вымпел» (ул. Коминтерна, 8).

События картины разворачиваются на Балтике в 1915–1917 годах. Герои фильма — офицеры и рядовые матросы Балтийского флота. Старший лейтенант Артеньев — храбрый, волевой офицер, человек чести. У него есть любимая по имени Клара, но они не могут быть вместе: ведь она работает на контрразведку.

Начало показа — в 19.00, вход свободный в порядке живой очереди. Ограничение по возрасту 12+. (иб)