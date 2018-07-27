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В Северо-Восточном округе пройдет открытый показ военной драмы о судьбах офицеров Балтийского флота
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В Северо-Восточном округе пройдет открытый показ военной драмы о судьбах офицеров Балтийского флота 

Управа Останкинского района 38 минут назад
Фото: Управа Останкинского района
Открытый для всех желающих показ военной драмы режиссера Александра Муратова под названием «Моонзунд» (1987) состоится в одном из кинотеатров на северо-востоке столицы 31 июля. Желающие посмотреть фильм зрители приглашаются в кинотеатр «Вымпел» (ул. Коминтерна, 8).
События картины разворачиваются на Балтике в 1915–1917 годах. Герои фильма — офицеры и рядовые матросы Балтийского флота. Старший лейтенант Артеньев — храбрый, волевой офицер, человек чести. У него есть любимая по имени Клара, но они не могут быть вместе: ведь она работает на контрразведку.
Главные роли в фильме исполнили известные и любимые народом актеры: Олег Меньшиков, Владимир Гостюхин, Николай Караченцов, Алексей Булдаков, Евгения Добровольская.
Начало показа — в 19.00, вход свободный в порядке живой очереди. Ограничение по возрасту 12+. (иб)
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