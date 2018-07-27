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Вышел трейлер комедии «Начни сначала» с Дженнифер Лопес
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Вышел трейлер комедии «Начни сначала» с Дженнифер Лопес 

Sunmag 23 минуты назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
В последний раз мы видели Дженнифер Лопес на больших экранах в 2015 году: в триллере «Поклонник» она сыграла разведенную учительницу литературы в средней школе, которой становится одержим влюбленный студент. И критики, и зрители восприняли фильм достаточно холодно, поэтому Джен решила вернуться к тому жанру, который удается ей лучше всего: к ромкому. В картине Питера Сигала Лопес досталась роль 40-летней продавщицы Майи Варгас. У Майи нет высшего образования, и когда вместо заслуженного продвижения на ее место берут кандидата с дипломом, женщина решает доказать себе и другим, что врожденный талант куда важнее формальной «корочки».
Подружки Майи составляют ей фейковое резюме, благодаря чему ее берут в крупную компанию, и тут уж героине Дженнифер придется попотеть, чтобы соответствовать ожиданиям. К счастью, ей помогает лучшая подруга Джоан (ее сыграла Лиа Ремини, которая и в реальной жизни дружит с Лопес уже много лет).
«Мне с Лией очень легко, между нами есть химия и взаимопонимание, и думаю, это видно на экране, — рассказала Дженнифер. — Во время съемок мы постоянно подкалывали друг друга и вели себя точно так же, как и в обычной жизни, даже шутили в той же манере. Зачастую мы сильно отклонялись от сценария, но режиссеру это понравилось даже больше. Надеюсь, что и зрители оценят. Думаю, эта история вдохновит каждую женщину на создание чего-то большего, а также научит не ограничивать себя в мечтах».
Что же, ждем премьеру 22 ноября!
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