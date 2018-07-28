Гран-при кинофестиваля «Хрустальный источникЪ» получил фильм Кирилла Плетнева «Жги»

ЕССЕНТУКИ, 28 июля. / ТАСС /. Высшую награду Первого открытого кинофестиваля популярных киножанров «Хрустальный источникЪ» в Ессентуках получил фильм Кирилла Плетнева «Жги», рассказывающий о праве человека на свободу и стремление к счастью. Об этом члены жюри объявили в субботу на церемонии закрытия фестиваля, передает корреспондент ТАСС.

"Решение жюри о фильме-победителе было единогласным. Пронзительная, остродраматично написанная и поставленная Кириллом Плетневым история дает все основания для вручения Гран-при фильму «Жги», — объявил председатель жюри, сценарист, режиссер и продюсер Рустам Ибрагимбеков

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Сюжет фильма рассказывает о надзирательнице (актриса Инга Оболдина ) в женской колонии, которой выпал шанс изменить судьбу, приняв участие в главном песенном шоу страны. А единственным человеком, способным ей помочь, оказывается одна из заключенных, в прошлом — певица, сыгранная Викторией Исаковой . Лента продолжительностью 97 минут была выпущена в 2017 году.

Кинофестиваль популярных киножанров «Хрустальный Источник» открылся в Ессентуках 21 июля, в его работе участвовало около 170 гостей, звезды и деятели отечественного кинематографа, телеведущие. В конкурсную программу были включены 11 фильмов, в том числе не вышедшие в прокат. По программе в пяти городах Кавказских Минеральных Вод — Ессентуках, Кисловодске, Железноводске, Георгиевске и Пятигорске — состоялись внеконкурсные и ретроспективные показы, работали дискуссионный клуб, пресс-клуб, состоялись творческие встречи, мастер-классы, концерты, выступления и другие культурные и благотворительные мероприятия.

В субботу 28 июля в Ессентуках состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля.