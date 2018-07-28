Катрин Денев получила почетный приз фестиваля «Хрустальный источникъ»

ЕССЕНТУКИ, 28 июл — РИА Новости . Звезда французского кино Катрин Денёв получила почетный приз «За высокое служение искусству» первого фестиваля популярных киножанров «Хрустальный источникъ», церемония закрытия фестиваля проходит в субботу в городе Ессентуки на Театральной площади.

"Спасибо, я много пережила, чтобы попасть на этот фестиваль, но я считаю, что фестивали должны объединять людей", — сказала Денёв, получая приз. В подарок от спонсоров звезда получила шубу.

Фестиваль «Хрустальный источникъ» проходил в пяти городах Кавказских минеральных вод — Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске и Георгиевске с 21 по 28 июня.