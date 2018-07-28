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Катрин Денев получила почетный приз фестиваля «Хрустальный источникъ»
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Катрин Денев получила почетный приз фестиваля «Хрустальный источникъ» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕССЕНТУКИ, 28 июл — РИА Новости. Звезда французского кино Катрин Денёв получила почетный приз «За высокое служение искусству» первого фестиваля популярных киножанров «Хрустальный источникъ», церемония закрытия фестиваля проходит в субботу в городе Ессентуки на Театральной площади.
"Спасибо, я много пережила, чтобы попасть на этот фестиваль, но я считаю, что фестивали должны объединять людей", — сказала Денёв, получая приз. В подарок от спонсоров звезда получила шубу.
Катрин Денёв приобрела известность, исполнив главную роль в фильме «Шербурские зонтики», актриса работала со всеми выдающимися французскими режиссерами, в частности снялась в фильмах «Тристана», «Дневная красавица» Луиса Буньюэля, «Последнее метро» Франсуа Трюффо, «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера, «Восемь женщин» Франсуа Озона и многих других.
Фестиваль «Хрустальный источникъ» проходил в пяти городах Кавказских минеральных вод — Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске и Георгиевске с 21 по 28 июня.
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