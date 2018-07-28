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Катрин Денёв получила специальный приз кинофестиваля «Хрустальный ИсточникЪ» в Ессентуках
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Катрин Денёв получила специальный приз кинофестиваля «Хрустальный ИсточникЪ» в Ессентуках 

ТАСС 58 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ЕССЕНТУКИ, 28 июля. /ТАСС/. Звезда мирового кинематографа Катрин Денёв получила специальный почетный приз «За высокое служение искусству» Первого фестиваля популярных киножанров «Хрустальный источникЪ», закрытие которого состоялось в субботу в концертном зале им. Шаляпина в Ессентуках.
"Большое спасибо! Я очень много пережила, прежде чем попасть на этот фестиваль. И я считаю, что фестивали должны объединять людей", — сказала Денёв со сцены.
Ранее актриса рассказала, что очень рада приехать в Ессентуки, где до этого никогда не бывала. Она считает, что нужно больше приглашать на фестивали зарубежных актеров, потому что это очень сближает людей. Ей очень понравилась идея кинопросмотров под открытым небом, организованных во время фестиваля в Ессентуках и городах-курортах Кавказских Минеральных Вод. Также она отметила, что хотела сыграть роль Екатерины Второй, сняться в фильме режиссера Звягинцева.
Народная артистка Грузинской ССР и Российской Федерации Тамара Гвердцители исполнила со сцены фестиваля песню из кинофильма «Шербургские зонтики», принесшего Денёв мировую славу.
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