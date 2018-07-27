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Австрийский режиссер снимает фильм о Дагестане
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Австрийский режиссер снимает фильм о Дагестане 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Австрийский режиссер снимает фильм о ДагестанеМеждународный проект «Легенды и предания», организованный руководителем телеканала «Servus TV», автором и режиссера из Австрии Диком О’Хара проходит в Дагестане.
Режиссер намерен снять фильм, в котором австрийцы увидят древний Дербент, заброшенные села Амузги, Кубачи, Гуниб, Гоор и многие другие аулы и знаковые места, узнают о легендах и преданиях, о ремеслах станы гор.
Австриец прибыл в республику на прошлой неделе, но уже успел отснять больше половины материала. По словам сопровождающего и пригласившего его в республику руководителя проекта «Visit Dagestan» Махача Вагабова, иностранец совершенно потрясен природой Дагестана
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