Австрийский режиссер снимает фильм о Дагестане

Австрийский режиссер снимает фильм о ДагестанеМеждународный проект «Легенды и предания», организованный руководителем телеканала «Servus TV», автором и режиссера из Австрии Диком О’Хара проходит в Дагестане.

Режиссер намерен снять фильм, в котором австрийцы увидят древний Дербент, заброшенные села Амузги, Кубачи, Гуниб, Гоор и многие другие аулы и знаковые места, узнают о легендах и преданиях, о ремеслах станы гор.

Австриец прибыл в республику на прошлой неделе, но уже успел отснять больше половины материала. По словам сопровождающего и пригласившего его в республику руководителя проекта «Visit Dagestan» Махача Вагабова, иностранец совершенно потрясен природой Дагестана