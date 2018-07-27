Ещё
Собака Киану Ривза потеряла стыд и напала на коня
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Собака Киану Ривза потеряла стыд и напала на коня 

Рамблер 1 час назад
Фото: mr_reeves_blog
Храбрая собака Киану Ривза показала свой характер.
Во время съемок фильма "Джон Уик 3", собака по кличке Чача напала на лошадь, имя которой в титрах не указано. Фанаты посмеялись над этим инцидентом и сказали, что у пса свое представление о боевиках.
В первой части картины есть эпизод, в котором Джон Уик забирает щенка питбуля из ветеринарной клиники. С того времени песик успел подрасти, а также обзавестись своими собственными фанатами.
Похоже, питбуль по-настоящему испугался, что Киану угрожает опасность со стороны коня и устроил переполох на съемочной площадке в Нью-Йорке. Пес отважно защищал Ривза, нападая на лошадь.
Надо отметить, что актер гордо демонстрирует в своем Instagram-аккаунте очень много фотографий, на которых он грациозно едет на лошади.

#keanureeves #johnwick3 BenAffleck (Weibo)

Публикация от @ keanuital

Может собака просто приревновала Ривза к лошадке и решила показать, кто на съемочной площадке главный любимый питомец? В любом случае, фанаты всегда любят посмотреть, как проходят съемки фильмов и с чем приходится сталкиваться команде.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые сексапильные красотки Голливуда2
Ляпы в советских мультиках14
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца21
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы10
Нелепости в фильмах, которые все пропустили2
Видео
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
02:55
Танцы с Богатыревым довели Мордюкову до койки
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение