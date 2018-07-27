Собака Киану Ривза потеряла стыд и напала на коня 

Храбрая собака Киану Ривза показала свой характер.
Во время съемок фильма "Джон Уик 3", собака по кличке Чача напала на лошадь, имя которой в титрах не указано. Фанаты посмеялись над этим инцидентом и сказали, что у пса свое представление о боевиках.
В первой части картины есть эпизод, в котором Джон Уик забирает щенка питбуля из ветеринарной клиники. С того времени песик успел подрасти, а также обзавестись своими собственными фанатами.
Похоже, питбуль по-настоящему испугался, что Киану угрожает опасность со стороны коня и устроил переполох на съемочной площадке в Нью-Йорке. Пес отважно защищал Ривза, нападая на лошадь.
Надо отметить, что актер гордо демонстрирует в своем Instagram-аккаунте очень много фотографий, на которых он грациозно едет на лошади.
Может собака просто приревновала Ривза к лошадке и решила показать, кто на съемочной площадке главный любимый питомец? В любом случае, фанаты всегда любят посмотреть, как проходят съемки фильмов и с чем приходится сталкиваться команде.