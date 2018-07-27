Собака Киану Ривза потеряла стыд и напала на коня

Во время съемок фильма "Джон Уик 3", собака по кличке Чача напала на лошадь, имя которой в титрах не указано. Фанаты посмеялись над этим инцидентом и сказали, что у пса свое представление о боевиках.

В первой части картины есть эпизод, в котором Джон Уик забирает щенка питбуля из ветеринарной клиники. С того времени песик успел подрасти, а также обзавестись своими собственными фанатами.

#keanureeves #johnwick3 BenAffleck (Weibo) Публикация от @ keanuital 22 Июл 2018 в 1:27 PDT Надо отметить, что актер гордо демонстрирует в своем Instagram-аккаунте очень много фотографий, на которых он грациозно едет на лошади.

Может собака просто приревновала Ривза к лошадке и решила показать, кто на съемочной площадке главный любимый питомец? В любом случае, фанаты всегда любят посмотреть, как проходят съемки фильмов и с чем приходится сталкиваться команде.