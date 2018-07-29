Орландо Блум обматерил зрителя во время спектакля

Орландо Блум продолжает демонстрировать свои таланты на театральной сцене. В новой постановке «Киллер Джо» актеру досталась ключевая роль брутального мужчины. Блум настолько в нее вжился, что оставался в образе даже тогда, когда сделал замечание одному из зрителей.

Орландо был взбешен поведением женщины, которая во время спектакля смотрела в свой iPad. Актер обратился к ней дважды. Во второй раз он даже использовал матерное слово. Этой новостью в Твиттере поделился другой зритель «Киллера Джо», ставший свидетелем необычной сцены.

Осуждать Орландо за такую реакцию никто не стал, фанаты посчитали, что он правильно сделал, поставив невежду на место.