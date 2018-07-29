Ещё
Орландо Блум обматерил зрителя во время спектакля
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Орландо Блум обматерил зрителя во время спектакля 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Орландо Блум продолжает демонстрировать свои таланты на театральной сцене. В новой постановке «Киллер Джо» актеру досталась ключевая роль брутального мужчины. Блум настолько в нее вжился, что оставался в образе даже тогда, когда сделал замечание одному из зрителей.
Орландо был взбешен поведением женщины, которая во время спектакля смотрела в свой iPad. Актер обратился к ней дважды. Во второй раз он даже использовал матерное слово. Этой новостью в Твиттере поделился другой зритель «Киллера Джо», ставший свидетелем необычной сцены.
Осуждать Орландо за такую реакцию никто не стал, фанаты посчитали, что он правильно сделал, поставив невежду на место.
Russianshowbiz.info: последние новости
Гвинет Пэлтроу рассказала об отношениях с Вайнштейном Документальный фильм о Поле Уокере шокировал фанатов Деревянко взбудоражил фанатов обтягивающим комбинезоном
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»11
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
«Ну и губы!»: изменения во внешности Алины Кабаевой разочаровали поклонников32
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы10
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов2
Видео
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение