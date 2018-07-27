Участники фестиваля в Ессентуках аплодировали Виталию Калоеву на фильме «Непрощенный»

ЕССЕНТУКИ, 27 июля. / ТАСС /. Виталий Калоев , потерявший в авиакатастрофе над Боденским озером семью, и признанный швейцарским судом виновным в убийстве причастного к трагедии авиадиспетчера, приехал в Ессентуки. Здесь в пятницу на кинофестивале «Хрустальный источникЪ» состоялся конкурсный показ фильма Сарика Андреасяна «Непрощенный», основанного на тех событиях, передает корреспондент ТАСС.

"Виталий Константинович не считает себя публичным человеком, не считает, что заслуживает такого внимания, что должен выходить, рассказывать, фотографироваться… Когда я ему рассказал про наш фестиваль, как это важно для Кавказских Минеральных Вод, он сказал, что приедет поддержать фестиваль. Сегодня Виталий Константинович в зале, спасибо!", — объявил со сцены перед началом просмотра президент — генеральный продюсер фестиваля, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис

Зрители в зале приветствовали Виталия Калоева аплодисментами.

Выбор Калоева

Кюрдзидис отметил, что показ «Непрощенного» закрывает конкурсную программу кинофестиваля. «Сегодняшний показ важен для меня, я картину видел в Москве, боялся ее смотреть, потому что переживал за героя картины, как и вся страна. Считаю, что это одна из лучших ролей Дмитрия Нагиева (актер сыграл в фильме Виталия Калоева — прим. ТАСС), он там почти без грима, и эти моменты перевоплощения… И хочу сказать, что не имел морального права приглашать его на просмотр, это выбор абсолютно Виталия Константиновича», — рассказал он.

По его словам, «заполучить» Виталия Калоева на фестиваль было непросто. «Он отказывался от всего, отказался от встречи с американцами, которые сняли о нем фильм со Шварценеггером в главной роли (фильм „Последствия“ по мотивам событий, связанных с катастрофой над Боденским озером, вышел в прокат в апреле 2017 года — прим. ТАСС).

И вот наша картина с Дмитрием Нагиевым, на мой взгляд, это очень талантливо, иначе бы я не поехал на встречу к Виталию Константиновичу во Владикавказ», — сказал он.

Режиссер фильма Сарик Андреасяна рассказал, что «отдал картину на фестиваль не для того, чтобы победить, не для популярности». «Я как отец двух детей и Дмитрий (Нагиев) отец, мы очень хорошо понимаем — про что мы снимали кино. Это то, что я очень мечтал снять, просто как человек», — рассказал он.

По его мнению, самое важное то, что «этот фильм задает вопросы, правильные вопросы, а хорошее кино всегда должно их задавать». «У меня не хватило смелости пригласить Виталия Константиновича на просмотр фильма на Московском кинофестивале, я не знал, как это сделать, и прошу прощения, что не осмелился на это. Счастлив сегодня быть в одном зале с Виталием Константиновичем», — сказал Андреасян.

Дмитрий Нагиев приехать на кинофестиваль не смог из-за плотного графика съемок, но прислал фильму видеообращение. «На этой картине мы сделали все, что могли сделать на тот момент… Судите строго, судите как хотите, мы очень старались. Приношу извинения господину Калоеву, если его не убедят какие-то наши мысли, какие-то штрихи. Это не автобиографическая картина, для меня была большая честь сниматься в таком глубоком произведении», — сказал актер.

Катастрофа над Боденским озером

Катастрофа над Боденским озером унесла жизни 71 человека, в том числе 52 детей. 1 июля 2002 года недалеко от города Юберлинген (земля Баден-Вюртемберг) самолет Ту-154 «Башкирских авиалиний» на высоте 12 тыс. метров столкнулся с грузовым «Боингом-757» компании «Ди-эйч-эл» (DHL). Среди жертв трагедии — двое дочерей и жена Калоева.

В числе погибших оказались 45 одаренных ребят из Башкирии, которые летели на отдых в Испанию по программе поощрения Комитета по делам ЮНЕСКО . По итогам судебного разбирательства, Федеральный административный суд Швейцарии вынес решение о компенсации, общая сумма которой составила 2,3 млн франков ($2,6 млн). Так, родители погибшего в результате авиакатастрофы ребенка получили от 30 до 60 тыс. франков, братья и сестры — 7 тыс. франков, бабушки и дедушки — 5 тыс. франков.

Среди непосредственных причин происшествия комиссия, расследовавшая трагедию, назвала допущенные ошибки диспетчерской службой «Скайгайд».

В 2004 году на пороге собственного дома недалеко от Цюриха был убит авиадиспетчер этой компании, датчанин Петер Нильсен . Суд в Швейцарии доказал, что Виталий Калоев расправился с Нильсеном, который считался главным виновником авиакатастрофы, из мести, и заключил его под стражу. Россиянина приговорили к 8 годам тюрьмы. Позже его срок был сокращен до 5 лет и 3 месяцев. После освобождения Калоев вернулся в Северную Осетию.

О кинофестивале

Кинофестиваль популярных киножанров «Хрустальный источникЪ» открылся в Ессентуках 21 июля, в его работе участвуют около 170 гостей, звезды и деятели отечественного кинематографа, телеведущие. В конкурсную программу включены 11 фильмов, в том числе не вышедшие в прокат. По программе в пяти городах Кавказских Минеральных Вод — Ессентуках, Кисловодске, Железноводске, Георгиевске и Пятигорске — состоятся внеконкурсные и ретроспективные показы, будут работать дискуссионный клуб, пресс-клуб, проводиться творческие встречи, мастер-классы, концерты, выступления и другие культурные и благотворительные мероприятия.

Фестиваль завершится 28 июля.