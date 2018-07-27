Поддержим любимые мультфильмы в голосовании премии «Главные герои»

Кто тут главный? Это решать вам! Ведь голосование ежегодной премии «Главные герои» уже началось, и вы можете отдать свой голос за любимый мультфильм и мультсериал! Точнее не вы, а ваши дети, потому что премия присуждается по итогам детского голосования.

В этом году в двух номинациях премии есть любимые мультфильмы студии «Паровоз». В категории «главный российский анимационный сериал» участвуют мультфильмы «Лео и Тиг», «Ми-ми-мишки» и «Сказочный патруль». А в номинации «главный российский анимационный герой» — Кеша («Ми-ми-мишки») и Варя («Сказочный патруль»).

Позовите детей проголосовать за свои самые любимые мультфильмы! Онлайн голосование продлится до 20 августа, а победителей назовут 1 сентября на большом празднике в честь премии «Главные герои».

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