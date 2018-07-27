Владимир Кошевой: Возможно, я не достаточно свободный человек

Сегодня Владимир Кошевой принадлежит к плеяде артистов, которые востребованы как в театре, так и в кино. Он играет на сценах двух главных театров Москвы и Петербурга — Большого театра и Большого драматического театра. А недавно в российской прокат вышел фильм Константина Фама «Свидетели» с Владимиром Кошевым в главной роли. Подробности в интервью газете «Вечерняя Москва»

— Владимир, фильм «Свидетели» — о жертвах Освенцима. Найдет ли он свою аудиторию? Не секрет, что современный зритель не очень любит трагедии.

— Уверен, что эту картину посмотрит большое количество зрителей. Для меня в этой ленте есть все: и любовь, и нелепость, и трусость, и отчаянье, и желание жить. Главная тема роли и фильма в целом — жизнь во всех ее проявлениях. К сожалению, жизнь моего героя — великого дирижера Лео Штиллера не обошлась без ужасов и кошмаров фашистского режима. Страх, который накрыл весь мир, был побежден верой и силой и яростным сопротивлением жизнь каждого человека. И над всем этим — гениальная музыка.

— Где вы получаете больше удовольствия от работы — в театре или в кино?

— Я стал гораздо увереннее себя чувствовать благодаря игре на сцене. Партнерство с выдающейся актрисой Светланой Николаевной Крючковой на сцене Большого Драматического театра в спектакле «Игрок» стало для меня важным и ценным опытом. На сцене происходит обмен энергией со зрительным залом и мгновенная отдача. Сложно передать чувство, когда ты играешь, а на тебя смотрят сотни глаз. Несравненное удовольствие — читать стихи со сцены.

— В вашей биографии есть роли, которые вы сыграли как в театре, так и в кино. Одна из них роль Николая Гумилева . Каким он был человеком?

— Гумилев, как говорится, «сам себя сделал». Из «гадкого утенка» усилиями своей воли он превратился в «прекрасного лебедя». Гумилев хотел стать героем, и стал им. Он был очень требовательным как к себе, так и к другим, даже к женщинам. Например, если женщина не успевала сделать заказ в ресторане, куда он ее приглашал, то не платил за нее, наказывая тем самым за медлительность. Женщины его очень любили. А ведь его лицо было изуродовано шрамами, которыми «наградила» его в детстве нерадивая няня. Но он смотрел на себя в зеркало и говорил: «Я красивый». И все верили, что он — красивый.

— В молодости все девушки — красивые. А с возрастом, как в монологе Михаила Жванецкого : «Где вы женщины после 50, куда подевались?». Красота должна пройти проверку временем.

— Есть критерии, по которым можно определить — кто хороший актер, а кто плохой?

— Актеры оценивают друг друга как собаки — этаким «чутьем». Я стараюсь не выносить своим партнерам и людям вердикты. С хорошими артистами чувствуешь себя на сцене, съемочной площадке — хорошо, а с плохими — плохо. На мой взгляд, хороших намного больше, чем плохих.

— В харизме, притягательности и, конечно, в таланте. Есть артисты притягательные и непритягательные. Владимир Машков принадлежит к числу мужчин харизматичных. Его тоже очень любят женщины.

— А вы женщинам нравитесь?

— Нравлюсь.

— И у вас есть поклонницы?

— Есть. Раньше я стеснялся повышенного внимания со стороны прекрасной половины человечества, а сейчас даже получаю удовольствие. Если публика желает встреч со мной, значит, я занимаюсь своим делом, играю свои, а не чужие роли.

— Вы же свободный мужчина?

— Не люблю говорить на личные темы. Сразу скажу, что никогда в жизни не напишу мемуары, которые написал Андрей Кончаловский . Прочитал две его книги с большим интересом, но понял, что сам ничего подобного не напишу. Возможно, я не достаточно свободный человек.

— Ваш отец — офицер, и вы учились на военного журналиста. Есть ли у вас черты, присущие военному?

— Дисциплина. Никогда не опаздываю. Могу прийти раньше, но чтобы меня ждали, — такого себе не позволяю. Я прошел через строгую систему воспитания. И для меня есть четкие рамки между добром и злом, честью и бесчестием.

— В балете «Нуреев» на сцене Большого театра у вас несколько ролей: Аукциониста, Аведона и Серого. Расскажите, пожалуйста, об этой работе.

— Лучше один раз увидеть. «Нуреев» — мощный спектакль-балет, который войдет в историю русского искусства. На каждом спектакле — аншлаг. Публика в восторге.

— В анимационном сериале «Гофманиада», премьера которого состоялась на Берлинском кинофестивале, вам посчастливилось озвучивать Гофмана. Как вы попали в эту сказку?