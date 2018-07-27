Фирменная улыбка и роковая страсть к авто: в Сети появились трогательные детские видео погибшего Пола Уокера

Актер-красавчик Пол Уокер прославился благодаря съемкам в кинофраншизе «Форсаж» — фильмах о гонках и крутых авто.

Увы, страстно любимые им автомобили и погубили секс-символ Голливуда. В 2013 году, находясь на пике карьеры, Пол Уокер погиб в ДТП. Актер был в машине, которую вел его друг Роджер Родас — мужчины возвращались с благотворительного мероприятия. Родас не справился с управлением и врезался в дерево и столб. Машина загорелась, и оба находившихся в ней скончались на месте. Трагически погибшего Пола Уокера в год пятилетия его смерти вспомнят документальным фильмом «Я — Пол Уокер», официальный трейлер которого опубликовала студия Paramount.

На трогательных детских видео, вошедших в первый трейлер фильма, юный Пол Уокер демонстрирует свою фирменную улыбку и появившуюся с малых лет любовь к машинам, рассекая на игрушечном авто.

У Пола Уокера осталась дочь Мидоу, которой уже 19 лет. Она до сих пор не смогла смириться со смертью отца и регулярно публикует фото с ним в соцсетях.

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Фото:Instagram, Getty Images