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Кристен Стюарт и Наоми Скотт станут новыми «Ангелами Чарли»
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Кристен Стюарт и Наоми Скотт станут новыми «Ангелами Чарли» 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Кристен Стюарт снимется в новом фильме Элизабет Бэнкс — перезагрузке картины «Ангелы Чарли», сообщает Page Six со ссылкой на заявление студии Sony Pictures.
Ее коллегами по съемочной площадке станут Наоми Скотт и Элла Балинска.
Бэнкс снимет, спродюсирует новых «Ангелов Чарли» и сама сыграет в ленте. По ее словам, «Ангелы Чарли» — это бренд, который прославляет женщин и их права, а перезагрузка начнет новую эру современных «Ангелов».
Оригинальные «Ангелы Чарли» снял режиссер МакДжи в 2000 году. В фильме сыграли Дрю Бэрримор, Кэмерон Диас и Люси Лью.
Премьера нового фильма состоится в США в сентябре 2019 года.
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