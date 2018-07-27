Кристен Стюарт и Наоми Скотт станут новыми «Ангелами Чарли»

Кристен Стюарт снимется в новом фильме Элизабет Бэнкс — перезагрузке картины «Ангелы Чарли», сообщает Page Six со ссылкой на заявление студии Sony Pictures.

Ее коллегами по съемочной площадке станут Наоми Скотт и Элла Балинска.

Бэнкс снимет, спродюсирует новых «Ангелов Чарли» и сама сыграет в ленте. По ее словам, «Ангелы Чарли» — это бренд, который прославляет женщин и их права, а перезагрузка начнет новую эру современных «Ангелов».

Премьера нового фильма состоится в США в сентябре 2019 года.