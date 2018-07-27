Джастин Теру озвучит благородного пса 

Джастин Теру подписался на участие в ремейке классического мультфильма Disney «Леди и Бродяга», в котором совместят анимационных персонажей и живых актеров.
Звезда сериала «Оставленные» и бывший муж Дженнифер Энистон озвучит главного героя — дворнягу по кличке Бродяга. Сюжет перезапуска, как и оригинал 1955 года, сосредоточится на романтических отношениях безродного пса с благородным сердцем и изнеженной собаки Леди, которая выросла в роскоши и уюте.
Также на днях к проекту присоединилась Эшли Дженсен, она подарит свой голос терьеру Джеки, лучшей подруге Леди.
Чарли Бин («Лего Ниндзяго Фильм») уже приступил к съемкам фильма. Новую версию «Леди и Бродяги» Disney покажет на собственном стрим-сервисе в следующем году.
Елизавета Бережная