Коротко: от нестареющего Тома Круза до магнетического Тимоти Шаламе

Новая часть франшизы «Миссия невыполнима», драма с Тимоти Шаламе «Жаркие летние ночи» и ретроспектива Стэнли Кубрика — что посмотреть в кино на этой неделе.

«Миссия невыполнима: Последствия» / Mission: Impossible — Fallout

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Очередная часть франшизы про суперагента Итона Ханта — как и всегда, его играет нестареющий Том Круз , который лично выполнил все трюки без каскадера.

С 26 июля

«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» / Belle et Sébastien, l'aventure continue

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Сиквел истории о нежной дружбе мальчика Себастьяна и пиренейской горной собаки Белль: на это раз они будут искать тетю Анжелину, чей самолет разбился в лесу.

С 26 июля

«Мектуб, моя любовь» / Mektoub, My Love: Canto Uno Смотреть трейлер

Гимн любви и телесности от Абделатифа Кешиша. Чтобы снять картину о поиске чувств на французской ривьере, режиссер выставил на торги «Золотую пальмовую ветвь» Канн, которую получил за «Жизнь Адель».

С 26 июля

«Жаркие летние ночи» / Hot Summer Nights

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Звезда «Зови меня своим именем» Тимоти Шаламе играет типичного андердога Даниэля, который неожиданно вливается в банду наркоторговцев.

С 26 июля

«Свидетели»

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С 26 июля

Ретроспектива Стэнли Кубрика

В «Авроре» в честь 90-летия Стэнли Кубрика покажут его лучшие картины — «Заводной апельсин» (28 июля), «Барри Линдон» (29 июля). Кинопоказы Beat Film Festival