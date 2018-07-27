Коротко: от нестареющего Тома Круза до магнетического Тимоти Шаламе 

Новая часть франшизы «Миссия невыполнима», драма с Тимоти Шаламе «Жаркие летние ночи» и ретроспектива Стэнли Кубрика — что посмотреть в кино на этой неделе.
«Миссия невыполнима: Последствия» / Mission: Impossible — Fallout
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Очередная часть франшизы про суперагента Итона Ханта — как и всегда, его играет нестареющий Том Круз, который лично выполнил все трюки без каскадера.
С 26 июля
«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» / Belle et Sébastien, l'aventure continue
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Сиквел истории о нежной дружбе мальчика Себастьяна и пиренейской горной собаки Белль: на это раз они будут искать тетю Анжелину, чей самолет разбился в лесу.
С 26 июля
«Мектуб, моя любовь» / Mektoub, My Love: Canto Uno Смотреть трейлер
Гимн любви и телесности от Абделатифа Кешиша. Чтобы снять картину о поиске чувств на французской ривьере, режиссер выставил на торги «Золотую пальмовую ветвь» Канн, которую получил за «Жизнь Адель».
С 26 июля
«Жаркие летние ночи» / Hot Summer Nights
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Звезда «Зови меня своим именем» Тимоти Шаламе играет типичного андердога Даниэля, который неожиданно вливается в банду наркоторговцев.
С 26 июля
«Свидетели»
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Выросший из короткометражки фильм-долгострой с участием Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского — ужасы холокоста в нем показаны через бытовые мелочи.
С 26 июля
Ретроспектива Стэнли Кубрика
В «Авроре» в честь 90-летия Стэнли Кубрика покажут его лучшие картины — «Заводной апельсин» (28 июля), «Барри Линдон» (29 июля). Кинопоказы Beat Film Festival
До воскресенья в Новой Голландии показывают фильмы из программы Beat Film Festival, в том числе картины об Аньес Варде (28 июля) и Грейс Джонс (29 июля).