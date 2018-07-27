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В Балатовском парке пермякам покажут фильм о людях, которые защищают леса от застройки
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В Балатовском парке пермякам покажут фильм о людях, которые защищают леса от застройки 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Несколько лет пермяки отстаивали Черняевский лес от застройки
В субботу, 28 июля, площадка «Золотые пески» в Черняевском лесу превратится в кинотеатр под открытым небом. Там пройдет показ фильма «Grassroots» (16+) и дискуссия на тему экологии. Начало в 20:30.
Организаторы мероприятия — участники Пермской зеленой коалиции. Они приглашают поговорить о ситуации, которая сейчас складывается в Черняевском лесу. Сейчас он страдает от неуправляемой рекреации, есть планы реконструкции Балатовского парка, который входит в состав леса.
— Фильм рассказывает о защите природы в разных уголках России: Сунский бор в Карелии, деятельность эковахты в Краснодарском крае и защита реки Хопер в Воронежской области, — рассказывают организаторы мероприятия. — Блокирование незаконных действий застройщиков, вахта и палаточные городки, пресс-конференции, сбор подписей, пикеты — все это эффективно и неэффективно одновременно.
Часть фильма рассказывает и о пермской ситуации, когда горожане объединились для спасения леса от строительства зоопарка. В истории современной России это один из немногих успешных примеров сохранения уникальных объектов природы в городских условиях. На премьеру 28 июля в Черняевском лесу приедет продюсер фильма Мария Мускевич.
Площадка «Золотые пески» находится на перекрестке улиц Подлесной и Пожарского.
А если вы еще не решили, чем заняться в выходные, посмотрите нашу афишу, где собраны самые интересные мероприятия ближайших дней.
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