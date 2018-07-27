В Балатовском парке пермякам покажут фильм о людях, которые защищают леса от застройки

Несколько лет пермяки отстаивали Черняевский лес от застройки

В субботу, 28 июля, площадка «Золотые пески» в Черняевском лесу превратится в кинотеатр под открытым небом. Там пройдет показ фильма «Grassroots» (16+) и дискуссия на тему экологии. Начало в 20:30.

Организаторы мероприятия — участники Пермской зеленой коалиции. Они приглашают поговорить о ситуации, которая сейчас складывается в Черняевском лесу. Сейчас он страдает от неуправляемой рекреации, есть планы реконструкции Балатовского парка, который входит в состав леса.

— Фильм рассказывает о защите природы в разных уголках России: Сунский бор в Карелии, деятельность эковахты в Краснодарском крае и защита реки Хопер в Воронежской области, — рассказывают организаторы мероприятия. — Блокирование незаконных действий застройщиков, вахта и палаточные городки, пресс-конференции, сбор подписей, пикеты — все это эффективно и неэффективно одновременно.

Часть фильма рассказывает и о пермской ситуации, когда горожане объединились для спасения леса от строительства зоопарка. В истории современной России это один из немногих успешных примеров сохранения уникальных объектов природы в городских условиях. На премьеру 28 июля в Черняевском лесу приедет продюсер фильма Мария Мускевич

Площадка «Золотые пески» находится на перекрестке улиц Подлесной и Пожарского.

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