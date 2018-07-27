Ещё
На «iВолге» пройдет кинофестиваль «Самая важная минута в жизни»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

На «iВолге» пройдет кинофестиваль «Самая важная минута в жизни» 

Волга Ньюс 1 час назад
Они предложили ребятам снять несколько короткометражных фильмов длительностью одна минута. Для этого участникам предстоит разбиться на команды, выбрать режиссеров, сценаристов и героев ролика.
"Мы предлагаем поднять тему грамотного и бережного обращения с энергией. Много людей гибнет, падая в открытые люки, залезая на ЛЭП. Если мы сделаем интересные ролики, то сможем научить людей ответственно относиться к теплу и свету и предотвратить человеческие жертвы", — говорит представитель компании Андрей Хорь.
Для того чтобы кинопроцесс был по-настоящему интересным, участникам выдадут костюмы и декорации. «1 августа мы проведем кинофестиваль, на котором выберем лучший фильм. Он будет показан на главной сцене в день закрытия форума, а его автор получит ценный приз», — заявил энергетик.
Снимать ролики ребята будут на мобильные телефоны. О том как сделать мобильный фильм произведением искусства, участникам рассказал московский видеомейкер Руслан Ахмедов. «Существует стереотип, что для хорошего фильма необходим целый чемодан дорогой аппаратуры, реквизит, декорации и прочее. На самом деле нужна крутая история. Воплотить ее в жизнь можно с помощью телефона», — считает Руслан.
Волга Ньюс: последние новости
Тольяттинские дети будут участвовать в создании мультфильмов на краеведческие темы Самарский литературный центр Василия Шукшина организует конкурс чтецов "Нравственность есть правда" В Тольятти покажут чешский документальный фильм о Бу Андерссоне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца21
Самые сексапильные красотки Голливуда3
Нелепости в фильмах, которые все пропустили2
Ляпы в советских мультиках14
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы10
Видео
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
02:55
Танцы с Богатыревым довели Мордюкову до койки
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение