На «iВолге» пройдет кинофестиваль «Самая важная минута в жизни» 

Они предложили ребятам снять несколько короткометражных фильмов длительностью одна минута. Для этого участникам предстоит разбиться на команды, выбрать режиссеров, сценаристов и героев ролика.
"Мы предлагаем поднять тему грамотного и бережного обращения с энергией. Много людей гибнет, падая в открытые люки, залезая на ЛЭП. Если мы сделаем интересные ролики, то сможем научить людей ответственно относиться к теплу и свету и предотвратить человеческие жертвы", — говорит представитель компании Андрей Хорь.
Для того чтобы кинопроцесс был по-настоящему интересным, участникам выдадут костюмы и декорации. «1 августа мы проведем кинофестиваль, на котором выберем лучший фильм. Он будет показан на главной сцене в день закрытия форума, а его автор получит ценный приз», — заявил энергетик.
Снимать ролики ребята будут на мобильные телефоны. О том как сделать мобильный фильм произведением искусства, участникам рассказал московский видеомейкер Руслан Ахмедов. «Существует стереотип, что для хорошего фильма необходим целый чемодан дорогой аппаратуры, реквизит, декорации и прочее. На самом деле нужна крутая история. Воплотить ее в жизнь можно с помощью телефона», — считает Руслан.