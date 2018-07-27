На «iВолге» пройдет кинофестиваль «Самая важная минута в жизни»

Они предложили ребятам снять несколько короткометражных фильмов длительностью одна минута. Для этого участникам предстоит разбиться на команды, выбрать режиссеров, сценаристов и героев ролика.

"Мы предлагаем поднять тему грамотного и бережного обращения с энергией. Много людей гибнет, падая в открытые люки, залезая на ЛЭП. Если мы сделаем интересные ролики, то сможем научить людей ответственно относиться к теплу и свету и предотвратить человеческие жертвы", — говорит представитель компании Андрей Хорь.

Для того чтобы кинопроцесс был по-настоящему интересным, участникам выдадут костюмы и декорации. «1 августа мы проведем кинофестиваль, на котором выберем лучший фильм. Он будет показан на главной сцене в день закрытия форума, а его автор получит ценный приз», — заявил энергетик.