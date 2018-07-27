Вышел трейлер нового сериала от автора «Игры престолов»

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Киностудия Syfy выпустила первый трейлер к новому сериалу «Летящие сквозь ночь» по книге Джорджа Р. Р. Мартина

Сериал, который можно отнести к жанру «космический ужастик», расскажет о группе из 8 ученых, отправившихся на космическом корабле Nightflyer в межгалактическое путешествие в поисках решения для спасения человечества. Однако в результате «технического сбоя» несколько членов экипажа погибают, а остальные начинают осознавать, что с кораблем что-то не так и на Землю им уже не вернуться.

Интересно, что рассказ Джорджа Р. Р. Мартина уже был экранизирован в далеком 1987 году. Однако фильм разочаровал автора книги. На этот раз писатель пообещал, что в сериале будет исправлена ошибка, допущенная при съемках фильма. «Актеры будут максимально близко соответствовать героям книги, — заявил автор. — Я говорил продюсерам фильма, что Меланта — афроамериканка. Но они взяли на роль белокожую актрису. Это не повторится».

Скорее всего, «Летящие сквозь ночь» вряд ли смогут тягаться по популярности с «Игрой престолов», но участие Джорджа Р. Р. Мартина в качестве продюсера обещает, что сериал точно не будет проходным.

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите