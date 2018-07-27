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Сериал «Видоизменённый углерод» продлили на второй сезон
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Сериал «Видоизменённый углерод» продлили на второй сезон 

Мир фантастики 1 час назад
Фото: Мир фантастики
Netflix решили продлить научно-фантастический сериал «Видоизменённый углерод» на второй сезон. Но актёр в главной роли поменяется: её займёт Энтони Маки, наиболее известный по роли Сэма Уилсона (или Сокола) в фильмах кинематографической вселенной Marvel. Он исполнит роль героя первого сезона Такеси Ковача, которого ранее сыграл Юэль Киннаман.
В этом нет ничего удивительного: по сюжету сериала люди меняют тела, как перчатки, и Ковач вполне мог перескочить в новое. Возможно также, что канал так отреагировал на критику за недостаточную репрезентацию: многие (ошибочно) полагали, что героя по имени Такеси обязательно должен играть азиат. На самом деле в первоисточнике не сказано о расе героя, но в Netflix могли перестраховаться.
Кроме того, одним из шоураннеров проекта стала Алисон Шапкер («Грань»), которая присоединится к Лаэте Калогридис, работавшей над первым сезоном.
Дата выхода второго сезона «Видоизменённого углерода» остаётся неизвестной.
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