Сериал «Видоизменённый углерод» продлили на второй сезон

Netflix решили продлить научно-фантастический сериал «Видоизменённый углерод» на второй сезон. Но актёр в главной роли поменяется: её займёт Энтони Маки , наиболее известный по роли Сэма Уилсона (или Сокола) в фильмах кинематографической вселенной Marvel. Он исполнит роль героя первого сезона Такеси Ковача, которого ранее сыграл Юэль Киннаман

В этом нет ничего удивительного: по сюжету сериала люди меняют тела, как перчатки, и Ковач вполне мог перескочить в новое. Возможно также, что канал так отреагировал на критику за недостаточную репрезентацию: многие (ошибочно) полагали, что героя по имени Такеси обязательно должен играть азиат. На самом деле в первоисточнике не сказано о расе героя, но в Netflix могли перестраховаться.

Кроме того, одним из шоураннеров проекта стала Алисон Шапкер («Грань»), которая присоединится к Лаэте Калогридис, работавшей над первым сезоном.

Дата выхода второго сезона «Видоизменённого углерода» остаётся неизвестной.