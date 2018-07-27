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Брайс Даллас Ховард станет мамой Элтона Джона
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Брайс Даллас Ховард станет мамой Элтона Джона 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Брайс Даллас Ховард влилась в актерский состав биографического фильма «Человек-ракета», посвященного знаменитому британскому музыканту Элтону Джону.
В центре истории окажется юный Реджиналд Дуайт, позже превратившийся в эксцентричного Элтона Джона, который обучается в Королевской Академии музыки в Лондоне. Зрители смогут проследить путь певца с самого начала, со школьной скамьи до мирового олимпа.
Тэрон Эджертон исполнит роль легендарного певца, его друга и коллегу Берни Топина, написавшего тексты ко многим песням Элтона, сыграет Джейми Белл. Брайс Даллас Ховард перевоплотится в маму вундеркинда.
Байопик Декстера Флетчера увидит свет 17 мая 2019 года.
Елизавета Бережная
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