Брайс Даллас Ховард станет мамой Элтона Джона

Брайс Даллас Ховард влилась в актерский состав биографического фильма «Человек-ракета», посвященного знаменитому британскому музыканту Элтону Джону

В центре истории окажется юный Реджиналд Дуайт, позже превратившийся в эксцентричного Элтона Джона, который обучается в Королевской Академии музыки в Лондоне. Зрители смогут проследить путь певца с самого начала, со школьной скамьи до мирового олимпа.

Тэрон Эджертон исполнит роль легендарного певца, его друга и коллегу Берни Топина, написавшего тексты ко многим песням Элтона, сыграет Джейми Белл . Брайс Даллас Ховард перевоплотится в маму вундеркинда.

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Елизавета Бережная