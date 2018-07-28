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Неразлучны: Кристен Стюарт на свидании со Стеллой Максвелл
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Неразлучны: Кристен Стюарт на свидании со Стеллой Максвелл 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Недавно стало известно, что Кристен Стюарт (28) вместе с Наоми Скотт (25) и Эллой Балинска (21) снимется в продолжении фильма «Ангелы Чарли». Ну а пока актриса не погрузилась в съемочный процесс, она старается все свободное время проводить со своей возлюбленной Стеллой Максвелл (28).
https://www.youtube.com/watch?v=BB78wldybXM
Папарацци заметили звезд на свидании в мексиканском ресторане Лос-Анджелеса. У них, похоже, все отлично, несмотря на слухи.
Смотри фото здесь.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nerazluchny-kristen-styuart-na-svidanii-so-stelloj-maksvell/
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