Неразлучны: Кристен Стюарт на свидании со Стеллой Максвелл

https://www.youtube.com/watch?v=BB78wldybXM

Папарацци заметили звезд на свидании в мексиканском ресторане Лос-Анджелеса. У них, похоже, все отлично, несмотря на слухи.

Смотри фото здесь.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nerazluchny-kristen-styuart-na-svidanii-so-stelloj-maksvell/