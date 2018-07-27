«Маугли» переехал с Warner Bros. на Netflix 

Стриминговый сервис Netflix выкупил у кинокомпании Warner Bros. фильм «Маугли», над которым работает актёр и режиссёр Энди Серкис («Дыши ради нас»). Это одна из крупнейших сделок канала, хотя её сумма и не разглашается.
Пока что первым результатом переезда стал перенос даты премьеры. Warner Bros. планировала выпустить фильм 18 октября, но на Netflix он появится лишь в следующем году. Точные сроки выхода «Маугли» на канале пока неизвестны.
Новое прочтение классических рассказов Редьярда Киплинга должно максимально отличаться от диснеевской «Книги джунглей». На этот раз нам покажут кровавую, жестокую и очень взрослую историю. Для участия в киноленте собран звёздный состав: Кристиан Бейл озвучивает Багиру, Бенедикту Камбербэтчу достался опасный Шерхан, Кейт Бланшетт сыграла Каа, а медведю Балу подарил голос сам Энди Серкис. Все животные будут созданы компьютерной анимацией.