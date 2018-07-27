«Маугли» переехал с Warner Bros. на Netflix

Стриминговый сервис Netflix выкупил у кинокомпании Warner Bros. фильм «Маугли», над которым работает актёр и режиссёр Энди Серкис («Дыши ради нас»). Это одна из крупнейших сделок канала, хотя её сумма и не разглашается.

Пока что первым результатом переезда стал перенос даты премьеры. Warner Bros. планировала выпустить фильм 18 октября, но на Netflix он появится лишь в следующем году. Точные сроки выхода «Маугли» на канале пока неизвестны.