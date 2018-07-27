Тилан Блондо: «Мне 17 лет, и все мои мысли только о счастье»

О своей героине

«Прежде всего Габриэль — сильная девушка с добрым сердцем. Она итальянка и любит притворяться мальчиком. Как и я иногда».

О работе модели и актрисы

«На первый взгляд, эти профессии дополняют одна другую. Но на деле это два разных мира, которые абсолютно не похожи. Все-таки на экране видят не меня, а моего персонажа».

О приятном

«Самое интересное в кино то, что ты выполняешь сложную работу, опираясь лишь на свои чувства из глубины души. Мне это нравится! Не могу дождаться следующей роли».

О приоритетах

«Сегодня я по-настоящему увлечена двумя важными проектами — съемками в новом фильме и собственной модной маркой, которую собираюсь запустить в ближайшее время».

О самом главном

«Так много людей вокруг меня думают исключительно о бизнесе и работе… А моя цель — получать удовольствие от того, что делаю. Да, мне 17 лет, и все мои мысли только о счастье!»

«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» — уже в кино