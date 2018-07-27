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Тилан Блондо: «Мне 17 лет, и все мои мысли только о счастье»
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Тилан Блондо: «Мне 17 лет, и все мои мысли только о счастье» 

Grazia 33 минуты назад
Фото: Grazia
О своей героине
«Прежде всего Габриэль — сильная девушка с добрым сердцем. Она итальянка и любит притворяться мальчиком. Как и я иногда».
О работе модели и актрисы
«На первый взгляд, эти профессии дополняют одна другую. Но на деле это два разных мира, которые абсолютно не похожи. Все-таки на экране видят не меня, а моего персонажа».
О приятном
«Самое интересное в кино то, что ты выполняешь сложную работу, опираясь лишь на свои чувства из глубины души. Мне это нравится! Не могу дождаться следующей роли».
О приоритетах
«Сегодня я по-настоящему увлечена двумя важными проектами — съемками в новом фильме и собственной модной маркой, которую собираюсь запустить в ближайшее время».
О самом главном
«Так много людей вокруг меня думают исключительно о бизнесе и работе… А моя цель — получать удовольствие от того, что делаю. Да, мне 17 лет, и все мои мысли только о счастье!»
«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» — уже в кино
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