Аглая Тарасова, Марк Тишман и Татьяна Геворкян на премьере фильма My Generation

Что: Премьера документального фильма My Generation в рамках совместного фестиваля Mastercard и кинотеатра Пионер «Бесценные города в кино».

Где: Летний кинотеатр «Пионер» в парке Сокольники, Москва.

Когда: 26.07.2018.

Люди говорят: В рамках третьего сезона совместного фестиваля Mastercard и кинотеатра Пионер «Бесценные города в кино» прошла премьера фильма My Generation в летнем кинотеатре «Пионер» в парке Сокольники. В картине показан Лондон 60-х, где правят The Beatles и The Rolling Stones, а также Твигги и Марианна Фэйтфулл.

