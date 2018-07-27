Аглая Тарасова, Марк Тишман и Татьяна Геворкян на премьере фильма My Generation 

Кто: Аглая Тарасова, Марк Тишман, Татьяна Геворкян, Андрей Макаревич, Илья Глинников, Снежина Кулова и многие другие.
Что: Премьера документального фильма My Generation в рамках совместного фестиваля Mastercard и кинотеатра Пионер «Бесценные города в кино».
Где: Летний кинотеатр «Пионер» в парке Сокольники, Москва.
Когда: 26.07.2018.
Люди говорят: В рамках третьего сезона совместного фестиваля Mastercard и кинотеатра Пионер «Бесценные города в кино» прошла премьера фильма My Generation в летнем кинотеатре «Пионер» в парке Сокольники. В картине показан Лондон 60-х, где правят The Beatles и The Rolling Stones, а также Твигги и Марианна Фэйтфулл.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/aglaya-tarasova-mark-tishman-i-tatyana-gevorkyan-na-premere-filma-my-generation/