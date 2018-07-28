Кэрри Фишер вновь появится в IX эпизоде «Звездных войн»

ТАСС , 28 июля. Персонаж скончавшейся актрисы Кэрри Фишер принцесса Лея Органа вновь появится в новом эпизоде «Звездных войн». Как сообщается в пятницу на официальном сайте франшизы, новая часть киносаги выйдет в прокат в декабре 2019 года.

"Мы никогда не собирались искать другую актрису на эту роль или же использовать технологию CGI (сгенерированные при помощи трехмерной графики изображения — прим. ТАСС), — приводятся на сайте слова режиссера седьмой части франшизы — «Звездные войны: Пробуждение силы» Джей Джей Абрамса . — Мы нашли способ почтить наследие Кэрри и ее роль Леи в девятом эпизоде, используя отснятый материал к седьмому эпизоду франшизы".

Актриса умерла 27 декабря 2016 года на 61-м году жизни через несколько дней после сердечного приступа. Исполнительница роли принцессы Леи Органы в серии фильмов «Звездные войны» также снималась в кинокартинах «Когда Гарри встретил Салли» (When Harry Met Sally…, 1989), «Сердцеедки» (Heartbreakers, 2001) и других. Она автор романа «Открытки с края бездны», который был экранизирован.