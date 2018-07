Кэрри Фишер вновь появится в IX эпизоде «Звездных войн» 

Актриса умерла 27 декабря 2016 года на 61-м году жизни через несколько дней после сердечного приступа. Исполнительница роли принцессы Леи Органы в серии фильмов «Звездные войны» также снималась в кинокартинах «Когда Гарри встретил Салли» (When Harry Met Sally…, 1989), «Сердцеедки» (Heartbreakers, 2001) и других. Она автор романа «Открытки с края бездны», который был экранизирован.

Оригинальная трилогия «Звездных войн» режиссера Джорджа Лукаса завершилась в 1983 году. Только в конце 1990 годов он решился на перезапуск франшизы, сняв три фильма о событиях, предшествовавших действию первых трех эпизодов. В 2012 году компания Лукаса Lucasfilm была приобретена студией Disney. В 2015 году на экраны вышел фильм «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы» (Star Wars: Episode VII — The Force Awakens), которому удалось собрать по всему миру более $2 млрд В прошлом году вышла картина «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи» (Star Wars: Episode VIII — The Last Jedi), собравшая $1,3 млрд