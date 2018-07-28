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Умершая в 2016 году принцесса Лея появился в новых «Звездных войнах»
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Умершая в 2016 году принцесса Лея появился в новых «Звездных войнах» 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Lenta.ru
Персонаж умершей в 2016 году актрисы Кэрри Фишер — принцесса Лея Органа — появится в новом эпизоде «Звездных войн». Об этом заявил режиссер фильма Джей Джей Абрамс, сообщается на официальном сайте киносаги.
«Мы отчаянно любили Кэрри. По-настоящему удовлетворительное завершение саги о Скайуокере без ее участия даже не приходило нам в голову. Мы не никогда не собирались искать другую актрису на эту роль или использовать компьютерную графику. С благословления ее дочери мы нашли способ почтить наследие Кэрри и ее персонажа, использовав отснятый и неиспользованный материал со съемок эпизода «Пробуждение силы»», — сказал режиссер.
В апреле фанаты «Звездных войн» запустили петицию, в которой потребовали от студии Disney взять Мэрил Стрип на роль принцессы Леи. Они посчитали, что актриса может стать достойной заменой Кэрри Фишер. По их словам, актерское мастерство Стрип и ее дружба с Фишер делают ее «идеальным кандидатом».
Фишер умерла 27 декабря 2016-го от остановки сердца. Ей было 60 лет. Кроме участия в «Звездных войнах», актриса была известна ролями в таких фильмах, как «Сладкая месть», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Предместье».
«Звездные войны. Эпизод IX» появится на экранах в декабре 2019 года.
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