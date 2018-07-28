Спорт, музыка и огонь: на Тарханкуте завершился «Extreme Крым»

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. На мысе Тарханкут завершился международный молодежный фестиваль экстремальных видов спорта «Extreme Крым 2018».

Мероприятие стартовало 15 июля и проходило в поселке Оленевка Черноморского района.

Фестиваль экстремальных видов спорта «Extreme Крым 2018» на Тарханкуте

В рамках фестиваля проходили соревнования и мастер-классы по 30 видам спорта, в том числе парусному, подводному, силовому, дертджампингу. Также проводились танцевальные батлы и тематические дни для участников из медиа-сферы, волонтеров, молодых активистов.

В последний день события, помимо спортивных состязаний, состоялся музыкальный концерт, и театр огня Gefest Show показал фаер-шоу.