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Спорт, музыка и огонь: на Тарханкуте завершился «Extreme Крым»
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Спорт, музыка и огонь: на Тарханкуте завершился «Extreme Крым» 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. На мысе Тарханкут завершился международный молодежный фестиваль экстремальных видов спорта «Extreme Крым 2018».
Мероприятие стартовало 15 июля и проходило в поселке Оленевка Черноморского района.
Фестиваль экстремальных видов спорта «Extreme Крым 2018» на Тарханкуте
В рамках фестиваля проходили соревнования и мастер-классы по 30 видам спорта, в том числе парусному, подводному, силовому, дертджампингу. Также проводились танцевальные батлы и тематические дни для участников из медиа-сферы, волонтеров, молодых активистов.
В последний день события, помимо спортивных состязаний, состоялся музыкальный концерт, и театр огня Gefest Show показал фаер-шоу.
Организатором «Extreme Крым» выступили региональная общественная организация «Федерация экстремальных видов спорта Республики Крым „Экстрим Крым“ при поддержке министерства образования, науки и молодежи РК.
РИА Новости Крым: последние новости
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