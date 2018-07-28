Спорт, музыка и огонь: на Тарханкуте завершился «Extreme Крым» 

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. На мысе Тарханкут завершился международный молодежный фестиваль экстремальных видов спорта «Extreme Крым 2018».
Мероприятие стартовало 15 июля и проходило в поселке Оленевка Черноморского района.
Фестиваль экстремальных видов спорта «Extreme Крым 2018» на Тарханкуте
В рамках фестиваля проходили соревнования и мастер-классы по 30 видам спорта, в том числе парусному, подводному, силовому, дертджампингу. Также проводились танцевальные батлы и тематические дни для участников из медиа-сферы, волонтеров, молодых активистов.
В последний день события, помимо спортивных состязаний, состоялся музыкальный концерт, и театр огня Gefest Show показал фаер-шоу.
Организатором «Extreme Крым» выступили региональная общественная организация «Федерация экстремальных видов спорта Республики Крым „Экстрим Крым“ при поддержке министерства образования, науки и молодежи РК.