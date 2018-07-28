7 причин посмотреть фильм «Жаркие летние ночи»

2 августа в прокат выходит драма «Жаркие летние ночи», и наш автор Настя Гулиджанян по традиции рассказывает, чем он может вам понравиться.

Тимоти Шаламе

После номинации на «Оскар» за роль в фильме «Зови меня своим именем» едва ли на планете есть человек, который равнодушен к Шаламе. Но если вдруг вы еще не влюбились в симпатичного кудрявого парнишку, посмотрите этот фильм с субтитрами: его голос — это нечто.

Честно говоря, сразу после просмотра я хотела все пункты обзора посвятить юному актеру, но потом нашла еще несколько плюсов и отказалась от этой идеи. И тем не менее, присутствие Тимоти в картине — главная изюминка фильма, ибо без него это было бы совсем другое кино.

Харизматичный герой

Последние годы кино и сериалы диктуют нам «моду на задротов»: мол, девочки влюбляйтесь не в плохишей с мускулами и пушками, а в умников с мозгами и жилплощадью (деньгами, кудряшками, etc).

Если 5 лет назад девушки, все как одна, хотели Джеймса Бонда , то сегодня им подавай Кью. На смену Джексону Теллеру из «Сынов Анархии» пришел мрачный Джон Сноу из «Игры престолов»: вместо торговца оружием на байке — «ничего незнающий» скромник с принципами.

Так вот в «Жарких летних ночах» герой Шаламе — это товар «два по цене одного». По сюжету тихоня Дэниел переезжает на лето в курортный городок, где знакомится с местным драгдиллером.

Подростковый бунтарский дух берет свое, и в его жизни появляются первый косяк, первый большой куш и первая любовь. Решать, кто вам нравится больше — милый девственник или отвязный авантюрист — не надо: Шаламе работает за двоих.

Ностальгия по 90-м

Кассетные плееры с песнями Roxette и Боуи, шорты на колготки, сережки-кольца, стрелки, «Терминатор-2» в кино и вот это вот все. Если вы, как и я, дитя 90-х, вам однозначно будет приятно смотреть этот фильм. Словно одной ногой попадаешь в детство. Американское, рафинированное, но все же.

Настоящее лето

Пока столица все три летних месяца мокнет под проливными дождями, нам только и остается, что сидеть в темных залах, а после обсуждать просмотренное на верандочках под белое сухое. Так вот: вместо взрывов, зомби и прочих летних экшн-прелестей, лучше посмотреть, как кто-то проводит лето на всю катушку.

Тут вам и тачки с открытым верхом, и фото-кабинки, и светлячки в саду, и кинотеатр под открытым небом. Будет украденный поцелуй в Луна-парке, самый вкусный молочный коктейль в местной забегаловке с красными диванами, первый секс в машине под дождем, свидание в зале игровых автоматов и душевные разговоры на пляже.

Можно смотреть на горизонт, пока солнце медленно тонет в море, как таблетка аспирина. В общем, если вы выйдете из зала и сразу помчитесь в кафешку вроде «Старлайта» — мы не будем вас осуждать.

Эротика

Давайте признаем, что HBO, Netflix , Starz и прочие каналы «разбаловали» зрителей чрезмерно откровенными сексуальными сценами. То, что для современного кино нет запретных тем — это, безусловно, хорошо, и тем не менее: секс такой, какой он есть, «без купюр», может шокировать.

Жаркие летние ночи казалось бы просто созданы для секса и сами понимаете, каких сцен. Так что отдельное спасибо режиссеру одноименного фильма за то, что снял их эстетично. С эротичными намеками, взглядами, деталями, фокусом на руках, плечах, губах. Потому что, во-первых, это красиво, а во-вторых, ну надо оставлять место для фантазии, хватит лениться.

Химия

Пассию Шаламе играет Майка Монро , известная по ужастику «Оно», и, надо сказать, с ролью «девушки мечты» она справляется отлично. Но не менее важно то, как она контактирует с Тимоти в кадре.

На фестивальное, авторское, если хотите, кино можно ходить хотя бы только ради химии между главными героями. Когда персонажи входят в кадр и ух! — искры из глаз. Притяжение. Современные блокбастеры грешат тем, что продюсеры берут двух кассовых актеров, но при этом в любовь их героев вообще не верится, даже если они единственные люди в кадре.

Это я на «Пассажиров» с Лоуренс и Праттом намекаю. Или, например, «Союзники» с Котийяр и Питтом. Актеры прекрасны, но вместе настолько деревянные, что пиарщикам пришлось придумать роман на площадке, лишь бы продать зрителям фильм.

Повествование

Действие на экране комментирует юный рассказчик: такой прием а-ля «Малена» Торнаторе. Сначала может показаться, что это избито и вообще зрелищу не хватает динамики. Но спустя 20 минут ты уже жаждешь новых подробностей от парнишки, который, кажется, знает больше, чем сами герои.

Ложка дегтя

Главный косяк (нет, не тот, что раскурит Дэниел перед тем, как начать толкать траву туристам) — сценарий. Интрига фильма в том, что главный герой барыжит вместе с братом своей пассии.

Пассия при этом встречается с Дэниелом на глазах у всего городка, но брат почему-то ни о чем таком не догадывается. Ну не глупость ли?

Создается ощущение, что автор сценария (и по-совместительству режиссер) никогда не жил в маленьком городке.