«Жаркие летние ночи», «Мальчишник в Европе» и другие киноновинки недели

Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«Жаркие летние ночи»

На экранах с 2 августа

Это знойное лето застенчивый подросток Даниель (в исполнении Тимоти Шаламе) запомнит надолго, ведь он умудрился одновременно связаться с наркоторговцами и влюбиться в лучшую девушку американского полуострова Кейп-Код. Все бы ничего, но красавица — сестра главного гангстера на этом курорте.

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«Мальчишник в Европе»

На экранах с 2 августа

Надоела работа? Достали коллеги? Ответ очевиден — бросить все, уехать в Будапешт и начать закатывать вечеринки для холостяков. С покером, обнаженными красотками и катанием на танках. Отрыв по полной!

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«Опасная игра Слоун»

На экранах с 2 августа

Элизабет Слоун (в исполнении Джессики Честейн ) — самый востребованный и рисковый лоббист и самая сексуальная «акула» политического бизнеса США. Ловко ведя психологические игры и используя искусство манипуляции, она сражает оппонентов своей непредсказуемостью и никогда не проигрывает. Но когда она берется за самое сложное в своей карьере дело, она понимает, что цена победы может быть слишком высокой.

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На экранах с 2 августа

В жизни повзрослевшего Кристофера Робина царит повседневная рутина. Однажды он встречает друга детства — медвежонка Винни. Вместе им предстоит вернуться в Большой лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и вновь обрести счастье.

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Фото: Shutterstock