Биография Марианны Вертинской

В 1966 году Марианна Вертинская окончила Московское театральное училище (ныне институт) имени Б. В. Щукина.

В 1966-2005 годах она была актрисой Московского академического театра имени Евгения Вахтангова.

В кино актриса дебютировала в 1962 году в фильме «Високосный год» Анатолия Эфроса . В этапной картине Марлена Хуциева «Застава Ильича» ("Мне двадцать лет", 1964) она сыграла главную женскую роль Ани, где актрисе удалось избежать стереотипов комсомолок-энтузиасток, которыми изобиловал в то время советский экран.

В 1960-х годах Марианна Вертинская сыграла главные роли в сказке Владимира Бычкова «Город мастеров» (1965), драме Даниила Храбровицкого «Перекличка» (1965), фантастической комедии Ильи Ольшвангера «Его звали Роберт» (1967).

В 1970-х годах она запомнилась зрителям в картинах «Семь невест ефрейтора Збруева» (1970), «Капитан Немо» (1975), «Смерть под парусом» (1976), «Пена» (1979).

В 1980-1990-х годах актриса снялась в фильмах «Диалог с продолжением» (1980), «Одинокая женщина желает познакомиться» (1986), «Гражданский иск» (1988), «Женщина в море» (1992).

После долгого перерыва Вертинская вернулась к работе в кино в 2001 году, сыграв одну из главных ролей в мелодраме «Наследницы» (2001) режиссеров Эльера Ишмухамедова и Ирады Польских. Затем она сыграла главные роли в трагикомедии Игоря Апасяна «Дни ангела» (2003), мелодрамах Ишмухамедова «Влюбленные-2» (2004) и «Наследницы-2» (2005), картине Ольги Музалевой «Союз без секса» (2006), историческом сериале Натальи Бондарчук «Одна любовь души моей» (2007).

В 1991 году Марианна Вертинская была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР.

Младшая сестра Марианны Вертинской — известная актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская

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