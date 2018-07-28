Биография Марианны Вертинской 

Российская актриса театра и кино Марианна Александровна Вертинская родилась 28 июля 1943 года в Шанхае (Китай) в семье знаменитого певца-шансонье Александра Вертинского (1889-1957), который в этом же году после долгих лет эмиграции вернулся в Россию. Ее мать, Лидия Вертинская (1923-2013), была художницей, снималась в кино.
В 1966 году Марианна Вертинская окончила Московское театральное училище (ныне институт) имени Б. В. Щукина.
В 1966-2005 годах она была актрисой Московского академического театра имени Евгения Вахтангова.
В театре Вертинская играла роли Турандот в спектакле «Принцесса Турандот» по сказке Карло Гоцци, Аделаиды в постановке «Идиот» по роману Федора Достоевского, Маркизы в «Мещанине во дворянстве» Жана Батиста Мольера, Ангелики в «Господах Глембаи» Мирослава Крлежи, Огюстины в спектакле «Лето в Ноане» Ярослава Ивашкевича, Анфисы Панфиловны в «Женитьбе Бальзаминова» Александра Островского, Лидии Павловны в «Варварах» Максима Горького, Вивиан Буасьер в спектакле «Будьте здоровы» Пьера Шено и др.
В кино актриса дебютировала в 1962 году в фильме «Високосный год» Анатолия Эфроса. В этапной картине Марлена Хуциева «Застава Ильича» ("Мне двадцать лет", 1964) она сыграла главную женскую роль Ани, где актрисе удалось избежать стереотипов комсомолок-энтузиасток, которыми изобиловал в то время советский экран.
В 1960-х годах Марианна Вертинская сыграла главные роли в сказке Владимира Бычкова «Город мастеров» (1965), драме Даниила Храбровицкого «Перекличка» (1965), фантастической комедии Ильи Ольшвангера «Его звали Роберт» (1967).
В 1970-х годах она запомнилась зрителям в картинах «Семь невест ефрейтора Збруева» (1970), «Капитан Немо» (1975), «Смерть под парусом» (1976), «Пена» (1979).
В 1980-1990-х годах актриса снялась в фильмах «Диалог с продолжением» (1980), «Одинокая женщина желает познакомиться» (1986), «Гражданский иск» (1988), «Женщина в море» (1992).
После долгого перерыва Вертинская вернулась к работе в кино в 2001 году, сыграв одну из главных ролей в мелодраме «Наследницы» (2001) режиссеров Эльера Ишмухамедова и Ирады Польских. Затем она сыграла главные роли в трагикомедии Игоря Апасяна «Дни ангела» (2003), мелодрамах Ишмухамедова «Влюбленные-2» (2004) и «Наследницы-2» (2005), картине Ольги Музалевой «Союз без секса» (2006), историческом сериале Натальи Бондарчук «Одна любовь души моей» (2007).
В 1991 году Марианна Вертинская была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР.
У актрисы две дочери. Старшая дочь — известный дизайнер и телеведущая Александра Вертинская от брака с архитектором Ильей Былинкиным (1932-2006). Младшая дочь — Дарья Хмельницкая от брака с актером Борисом Хмельницким (1940-2008).
Младшая сестра Марианны Вертинской — известная актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская.
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