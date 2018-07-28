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95 лет исполняется со дня рождения киноактера и режиссера Владимира Басова
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95 лет исполняется со дня рождения киноактера и режиссера Владимира Басова 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Владимир Басов, известный большинству зрителей как замечательный киноактер, пришел в мир кинематографа как режиссер. Он учился во ВГИКе у мастеров Юткевича и Ромма, в 22 года уже снимал свои первые работы и в течение жизни снял два десятка фильмов, в числе которых практически культовый «Щит и меч», прославивший Олега Янковского. По стечению обстоятельств Владимир Павлович стал актером. Ролью, прославившей и открывшей его как непревзойденного мастера эпизода стал вечно недовольный уборщик из «Я шагаю по Москве». Изначально персонажа вообще не было в сценарии, но от создателей картины потребовали ввести больше критики по отношению к жизни. Образ создавался на ходу, однако актер, который должен был его воплотить заболел. Тогда Георгий Данелия и обратился за помощью к работавшему буквально в соседнем помещении Басову.
Артист не стремился играть главные роли, но его маленькие герои мгновенно приковывали внимание аудитории. Отдельно стоит отметить работы в детском кино такие, как «Приключения Электроника», «Приключения Буратино», «Красная Шапочка». Басов снискал огромную любовь у детей благодаря своей искренности и открытости.
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Эталоны женской красоты в СССР: актрисы, которые сводили мужчин с умаСоветский кинематограф — уникальное явление мировой художественной культуры. Актрисы, которые в те годы снимались в отечественном кино, стали кумирами нескольких поколений жителей Советского Союза. Не будучи классическим красавцем, Владимир Павлович обладал яркой харизмой и непреодолимым красноречием. Актер трижды был женат и все его супруги были общепризнанными красавицами-актрисами: Роза Макогонова, Наталья Фатеева и Валентина Титова. К сожалению, все три брака распались, а главной страстью на всю жизнь для Басова осталось кино. После того как распался его третий брак, Владимир Павлович переживал глубокую депрессию и стал много пить, однако продолжал работать в качестве режиссера-консультанта до самой смерти в 1987 году.
28 июля в честь 95-летия великого артиста канал Россия «К» покажет художественные фильмы «Нос» (14:30) и «Опасный поворот» (18:55), а также в 18:15 в эфире канала пройдет специальный выпуск программы «Острова», посвященный Владимиру Басову.
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