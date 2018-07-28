Ещё
95 лет со дня рождения Владимира Басова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

95 лет со дня рождения Владимира Басова 

RT на русском 22 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Владимир Басов писал сценарии к фильмам, сам их снимал, а также играл в своих картинах и проектах других режиссёров. Милиционер в «Операции „Ы“, фотограф в „Большой перемене“, Дуремар в „Приключениях Буратино“ — лишь некоторые актёрские работы Басова. Всего же их было более 90. В режиссёрском послужном списке Басова 20 картин. В том числе — „Щит и меч“ и „Дни Турбиных“. „Я ставил фильмы разных жанров — комедию и драму, детектив и публицистику, сатиру и мелодраму, но всегда об одном — это одна большая, главная картина — о совести людской“, — так о своём творчестве отзывался режиссёр. 28 июля исполняется 95 лет со дня рождения Владимира Басова.
RT на русском: последние новости
В сенате США призвали к судебному преследованию режиссёра «Стражей галактики» В прокат вышла мелодрама Абделатифа Кешиша «Мектуб, моя любовь» 90 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нелепости в фильмах, которые все пропустили3
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца21
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»1
Самые сексапильные красотки Голливуда3
Ляпы в советских мультиках14
Видео
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
02:55
Танцы с Богатыревым довели Мордюкову до койки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение