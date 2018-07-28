Владимир Басов писал сценарии к фильмам, сам их снимал, а также играл в своих картинах и проектах других режиссёров. Милиционер в «Операции „Ы“, фотограф в „Большой перемене“, Дуремар в „Приключениях Буратино“ — лишь некоторые актёрские работы Басова. Всего же их было более 90. В режиссёрском послужном списке Басова 20 картин. В том числе — „Щит и меч“ и „Дни Турбиных“. „Я ставил фильмы разных жанров — комедию и драму, детектив и публицистику, сатиру и мелодраму, но всегда об одном — это одна большая, главная картина — о совести людской“, — так о своём творчестве отзывался режиссёр. 28 июля исполняется 95 лет со дня рождения Владимира Басова.