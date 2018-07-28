Режиссер фильма о женском сумо надеется показать разные аспекты этого спорта

В условиях, когда японская ассоциация сумо (JSA, Japan Sumo Association) придерживается традиционного принципа «ринг не место для женщин», новый фильм про женское сумо показывает, что профессиональные турниры, организованные этой Ассоциацией, нельзя больше назвать единственным видом спортивных состязаний в сумо.

Фильм под названием «Хризантема и гильотина» вышел на широкий экран 7 июля и сразу стал самым обсуждаемым. И хотя мнения о том, позволено ли женщинам выходить на ринг сумо, разделились, у режиссера фильма Такахиса Дзэдзэ (Takahisa Zeze) есть своя точка зрения: «Я хочу, чтобы посмотрев этот фильм, зрители узнали о том, что существуют различные виды борьбы сумо».

Действие фильма происходит в Токио во времена Большого землетрясения Канто в 1923 году. Главная героиня по имени Ханагику (Hanagiku), убегает от насилия своего мужа и присоединяется к женской группе борцов сумо. Здесь же она знакомится с анархистской молодежной группой под названием «Ассоциация гильотины», члены которой разделяют присущие главной героине чувства стремления к свободному и равному обществу.

Несмотря на вымышленный сюжет, женское сумо было популярным в период Эдо (1603 — 1868 г.). Как указывает Ёсиэ Камэй (Yoshie Kamei), автор произведения «Оннадзумо Миндзокуси» («Фольклорная история женского сумо»), занимающийся исследованиями в Институте фольклорных исследований при Университете Сэйдзё (Seijo University), в период Мэйдзи (1868 — 1912 г.), различные группы участниц женского сумо из префектуры Ямагата на севере Японии, принимали участие в турнирах по всей стране. А во времена расцвета женского сумо, существовало, по меньшей мере, четыре группы известных спортсменок.

Этот вид спорта даже стал популярным в месте зарождения современного сумо — в храме Экоин в Токийском районе Рёгоку в 1890 году. Однако, когда период Тайсё (1912-1926 года) подошел к концу, власти начали подвергать женское сумо гонениям за «развращение общественной морали». Женское сумо окончательно вымерло после Второй мировой войны, а последняя группа распалась в 1963 году.

Российская спортсменка Олеся Коваленко (сверху) во время поединка. 2-ой Открытый чемпионат Москвы по сумо среди мужчин и женщин.

Недавно, споры о запрете женщин в сумо разгорелись после того, как в апреле этого года судья приказал женщинам покинуть ринг, на который они поднялись, чтобы помочь потерявшему сознание мэру города Майзуру, префектура Киото. Несмотря на то, что ассоциация JSA позже принесла свои извинения, она отклонила просьбу другой женщины, мэра города Такаразуки, Томоко Накагава, выступить с ринга, ссылаясь на традицию.

Ассоциация JSA даже просила, чтобы организаторы детского сумо запрещали участие девушек из-за «опасений по поводу их безопасности».

Однако, как отмечает Камей, в 1957 году руководитель одной из секции сумо некто Такасаго, носивший наивысший в сумо титул — ёкодзуна, пригласил женщину с титулом одзеки (второй ранг борца в иерархии профессионального сумо, — прим. перевод.) выйти на ринг во время послематчевых турне по городу Мацуяма. «Женщины борцы сумо прошли суровые тренировки, как и мужчины, — сказал Камей. „Ее пригласили на ринг из уважения, как коллегу“.

Камей говорит: „Каждый год женщины из многих отдаленных районов принимают участие в соревнованиях сумо в храме в районе Кагаминотё, в префектуре Окаяма. Нельзя сказать, что на все ринги вход женщинам закрыт“.

Режиссер фильма Такахиса Дзэдзэ также отмечает, что „существуют различные виды сумо, включая женское сумо и детское сумо“. „Проблема может быть в том, что мы пытаемся сделать профессиональное сумо универсальным, представляющим все аспекты этого вида спорта“.