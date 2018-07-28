Мединский поздравил с днем рождения народную артистку СССР Инну Макарову

"Яркая и невероятно талантливая актриса, Вы покорили сердца миллионов людей блестящей и выразительной игрой", — говорится в поздравительной телеграмме.

Кадр из фильма «Девчата». Артистка Инна Макарова

Министр отметил, что Макарова создала десятки всенародно любимых образов, исполнив роли в таких культовых кинолентах, как «Высота», «Девчата», «Невеста с севера» и многих других. В завершение он пожелал артистке крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и всего самого доброго.

Кадр из фильма «Молодая гвардия»