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Мединский поздравил с днем рождения народную артистку СССР Инну Макарову
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Мединский поздравил с днем рождения народную артистку СССР Инну Макарову 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил народную артистку СССР Инну Макарову с днем рождения, подчеркнув, что своей блестящей и выразительной игрой она покорила сердца миллионов зрителей.
"Яркая и невероятно талантливая актриса, Вы покорили сердца миллионов людей блестящей и выразительной игрой", — говорится в поздравительной телеграмме.
Кадр из фильма «Девчата». Артистка Инна Макарова
Министр отметил, что Макарова создала десятки всенародно любимых образов, исполнив роли в таких культовых кинолентах, как «Высота», «Девчата», «Невеста с севера» и многих других. В завершение он пожелал артистке крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и всего самого доброго.
Кадр из фильма «Молодая гвардия»
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