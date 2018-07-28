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Медведев назвал Макарову актрисой «редкого драматического таланта»
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Медведев назвал Макарову актрисой «редкого драматического таланта» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил с днем рожденья народную артистку СССР, киноактрису Инну Макарову. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.
По словам Медведева, часто именно участие Макаровой в фильмах делало их шедеврами киноискусства, а ее саму — любимой актрисой миллионов зрителей.
"Вы — актриса редкого драматического таланта", — заявил Медведев.
Макаровой исполняется 92 года. Он снималась в таких кинофильмах, как «Девчата», «Невеста с севера» и «Высота».
Ранее Медведев поздравил с юбилеем заслуженного деятеля искусств России, композитора Александра Колкера.
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