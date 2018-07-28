Медведев назвал Макарову актрисой «редкого драматического таланта»

По словам Медведева, часто именно участие Макаровой в фильмах делало их шедеврами киноискусства, а ее саму — любимой актрисой миллионов зрителей.

"Вы — актриса редкого драматического таланта", — заявил Медведев.

Макаровой исполняется 92 года. Он снималась в таких кинофильмах, как «Девчата», «Невеста с севера» и «Высота».