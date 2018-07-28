Ещё
Новый триллер с Джессикой Честейн: почему тебе нужно его посмотреть?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Новый триллер с Джессикой Честейн: почему тебе нужно его посмотреть? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Уже 2 августа в прокат выйдет новый триллер с Джессикой Честейн (41) «Опасная игра Слоун». Джессика играет роль Элизабет Слоун — самой сексуальной девушки политического бизнеса США. Элизабет собирается выступить за ужесточение контроля за ношением оружия, и на карту поставлена не только ее карьера, но и жизни ее близких.
https://www.youtube.com/watch?v=BLon5g6Pixk
И вот несколько причин, почему тебе обязательно нужно посмотреть этот фильм:
Кроме Джессики у режиссера Джона Мэддена (69) больше не было претендентов на эту роль, он хотел снимать только Честейн, поэтому лично показал ей сценарий.
Сценарий к «Опасной игре Слоун» входил в первую пятерку Black List, рейтинга лучших неэкранизированных киноисторий. Так это или нет, ты сможешь проверить в кино с 2 августа.
У трех актеров из состава фильма — Сэма Уотерстона (77), Джессики Честейн (41) и Джона Литгоу (72) — есть номинации на «Оскар».
все слайды
Сценарист Джонатан Перер прислал сюжет для фильма на электронную почту одного из менеджеров сценарной конторы весной 2014 года, после чего он был отправлен в разработку и представлен на кинорынке уже в начале 2015-го. Кстати, он был единственным писателем, который работал над сценарием к картине, что редкость.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-triller-s-dzhessikoj-chestejn-pochemu-tebe-nuzhno-ego-posmotret/
Peopletalk: последние новости
Аглая Тарасова, Марк Тишман и Татьяна Геворкян на премьере фильма My Generation Начались съемки «Притяжения 2»! Опять шутит: Райан Рейнольдс прокомментировал отношения с Блейк Лайвли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нелепости в фильмах, которые все пропустили4
Самые сексапильные красотки Голливуда3
Ляпы в советских мультиках14
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»4
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Видео
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение