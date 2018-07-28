Новый триллер с Джессикой Честейн: почему тебе нужно его посмотреть?

Уже 2 августа в прокат выйдет новый триллер с Джессикой Честейн (41) «Опасная игра Слоун». Джессика играет роль Элизабет Слоун — самой сексуальной девушки политического бизнеса США. Элизабет собирается выступить за ужесточение контроля за ношением оружия, и на карту поставлена не только ее карьера, но и жизни ее близких.

https://www.youtube.com/watch?v=BLon5g6Pixk

И вот несколько причин, почему тебе обязательно нужно посмотреть этот фильм:

Кроме Джессики у режиссера Джона Мэддена (69) больше не было претендентов на эту роль, он хотел снимать только Честейн, поэтому лично показал ей сценарий.

Сценарий к «Опасной игре Слоун» входил в первую пятерку Black List, рейтинга лучших неэкранизированных киноисторий. Так это или нет, ты сможешь проверить в кино с 2 августа.

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Сценарист Джонатан Перер прислал сюжет для фильма на электронную почту одного из менеджеров сценарной конторы весной 2014 года, после чего он был отправлен в разработку и представлен на кинорынке уже в начале 2015-го. Кстати, он был единственным писателем, который работал над сценарием к картине, что редкость.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-triller-s-dzhessikoj-chestejn-pochemu-tebe-nuzhno-ego-posmotret/